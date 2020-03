NO-DRIVE ZONE Quando per guidare, la patente in corso di validità non è più sufficiente. Perché serve un'autorizzazione, altrimenti sono guai. Per sé, e potenzialmente, anche per la comunità intera. Domenica 8 marzo 2020: Lombardia ed Emilia, oltre ad altre enclavi in Veneto, Romagna, Marche e Piemonte, vengono considerate per decreto territori ad alto rischio di contagio. Un virus serpeggia silenzioso ed invisibile tra la popolazione, autorità politiche ma anche personaggi di spettacolo che come un mantra intonano la stessa litania. ''Restate. A. Casa''. (Tanto, ristoranti e bar dalle 18 sono chiusi). Certo, e chi deve spostarsi per lavoro? O per altre ragioni inderogabili? Come precisato dal primo ministro Conte, di casa si può anche uscire. Purché si motivi il proprio gesto, e soprattutto lo si motivi con un documento scritto. Chiamasi autocertificazione ed è il lasciapassare per abbandonare le aree sotto osservazione, per accedervi, ma anche per spostarsi entro i confini delle zone rosse stesse. Ecco tutto quello che c'è da sapere per muoversi secondo la legge ai tempi del Coronavirus. In auto (mezzo più sicuro contro il rischio di infezioni) e non solo.

Innanzitutto, il decreto emanato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (da qui la sigla Dpcm) stabilisce ''misure urgenti di contenimento'' in tutta la regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Per tutti coloro che risiedono nei territori in esame (qui sotto, la mappa), viene disposto di ''evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza''.

Le misure sono in vigore da domenica 8 marzo, giorno in cui il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il divieto di spostamento sarà vigente fino alla data di venerdì 3 aprile compreso, senza distinzione di fasce orarie, quindi 24 ore su 24. Quasi un mese di forti limitazioni alla libertà di circolazione, quindi. La legge consente in ogni caso di abbandonare momentaneamente la propria dimora, a seconda delle reali esigenze. Quali?

Può circolare all'interno, in ingresso e in uscita delle zone di sicurezza chi ha necessità comprovata di muoversi per lavoro (dietro documentazione apposita: vedi paragrafo seguente), chi rientra al proprio domicilio, abitazione o residenza, chi è in viaggio per motivi di salute (raggiungere una struttura ospedaliera, un medico, una farmacia), infine chi si sposta per più generiche situazioni di necessità, prima fra tutte quella di provvedere alla spesa di generi alimentari o di altri prodotti. Nessuna limitazione al traffico merci. È invece ''fortemente raccomandato'' ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, quindi chi presenti sintomi come tosse, raffreddore, mal di gola o temperatura corporea maggiore di 37,5°, di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione, infine, per i soggetti risultati positivi al virus e sottoposti alla misura della quarantena.

L'autocertificazione, o autodichiarazione, è un documento redatto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in stretto contatto con il capo della Polizia Franco Gabrielli, le direzioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e i prefetti sul territori. Trattasi in sostanza, come suggerisce il nome stesso, di un attestato col quale la persona fisica che circola da, verso, o all'interno delle zone rosse, dichiara alle Forze dell'ordine le motivazioni del proprio spostamento. Il modello è scaricabile dal sito Internet del Ministero dell'Intero, oppure dal link in coda all'articolo, insieme al modulo che è invece chiamato a compilare il titolare di un'azienda. La certificazione andrà poi consegnata al proprio dipendente, che lo terrà con sé durante il viaggio e lo esibirà quando richiesto.

Punizioni severe, per chi ignora le limitazioni agli spostamenti. La sanzione è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del Codice pendale, salvo che non si possa configurare - precisano dal Viminale - un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale: ''Delitti colposi contro la salute pubblica''. Si oscilla così da una multa pecuniaria di 206 euro, all'arresto fino a 3 mesi.

Posti di blocco e controlli a campione sul rispetto delle limitazioni agli spostamenti potranno avere luogo praticamente ovunque, sia in ingresso/uscita dai confini delle zone rosse, sia lungo le vie di comunicazione e le infrastrutture del sistema dei trasporti all'interno dei territori stessi. Su autostrade a e viabilità principale, i controlli saranno eseguiti dalla Polizia Stradale, mentre Carabinieri e polizie municipali si occuperanno della viabilità ordinaria. Controlli quindi anche nelle stazioni ferroviarie, dove la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni consentirà le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori tramite impiego di termoscanner. Al controllo dell'autocertificazione saranno sottoposti anche i passeggeri in partenza o in arrivo negli aeroporti lombardi e nelle 14 province sotto sorveglianza. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti nelle aree di sicurezza, mentre per quelli in arrivo i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio al momento dell'ingresso. Esclusi dai controlli i passeggeri in transito.