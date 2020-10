COPRIFUOCO IN ARRIVO L’aggravarsi della situazione sanitaria nell’intera penisola, e in particolare nelle regioni di Lombardia e Campania, ha spinto i rispettivi governatori a imporre quello che viene ormai definito “coprifuoco” sui loro territori, operativo a partire dal 22 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino, con l’obiettivo di limitare la crescita della curva dei contagi. Analogo provvedimento potrebbe essere preso in altre regioni, qualora la situazione dovesse peggiorare anche in quelle zone.

AUTOCERTIFICAZIONE Con il coprifuoco attivo, esattamente come durante il lockdown, solo determinate categorie di cittadini potranno uscire dal proprio domicilio in queste sei ore, e per farlo potrebbe essere necessaria un’autocertificazione, proprio come la primavera scorsa. Al momento non sono ancora state pubblicate le ordinanze ufficiali dei governatori, né i moduli per le autocertificazioni, ma secondo le prime indiscrezioni che arrivano dai principali quotidiani online, il loro arrivo è previsto nelle prossime ore.

CHI PUÒ MUOVERSI Le categorie di cittadini autorizzati a muoversi durante il coprifuoco dovrebbero essere:

coloro che devono recarsi con urgenza presso una struttura sanitaria per motivi di salute (senza necessità di permesso per i minori, i disabili e gli anziani)

(senza necessità di permesso per i minori, i disabili e gli anziani) chi deve recarsi al lavoro, che dovrà indicare nell’autocertificazione la destinazione che sta raggiungendo

Tutte le altre motivazioni legate a necessità o urgenza dovranno essere corredate sia dal luogo di partenza che di arrivo, oltre alla spiegazione dello spostamento.

CONTROLLI E SANZIONI I controlli su eventuali violazioni del coprifuoco e sulla legittimità dell’autocertificazione saranno eseguiti dalle forze dell’ordine. Ogni regione ha inoltre facoltà di imporre sanzioni amministrative in caso di violazione dell’ordinanza.