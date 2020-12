PAGHERÒ L'emergenza non dà tregua, ma le tasse da pagare bussano puntuali come sempre. Salvo qualche eccezione, vedi il bollo auto (qui la nostra guida completa), già oggetto nel corso del 2020 di rinvii generalizzati su scala locale (vedi il nostro articolo). A ridosso del Natale, le misure di confinamento personale e sospensione delle attività lavorative ispirano ora alle amministrazioni regionali una nuova proroga della tassa di circolazione. Sia, a seconda dei casi, la tassa 2020, sia - vedi, per ora, il Veneto - la tassa 2021.

REGIONE CHE VAI Proprio perché il bollo è una misura disciplinata dalle Giunte di Regione e non è di competenza dello Stato, le scadenze variano in base all'area geografica. Proviamo a fare il punto (e a tenere monitorata la situazione).

EMILIA-ROMAGNA Scadenza bollo auto 2020 prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021.

LOMBARDIA Scadenza bollo auto 2020 prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

VENETO Scadenza bollo auto 2021 compresa tra il 1°gennaio e il 31 maggio 2021 prorogata al 30 giugno 2021.