MOTORSPORT NEL CAOS Il mondo del motorsport è nel caos per via dell’emergenza coronavirus che sta un po’ rivoluzionando la vita di tutti. La cancellazione del Gran Premio d’Australia e il conseguente rinvio anche delle tappe di Bahrain, Cina e Vietnam, hanno messo un serio punto interrogativo sul prosieguo del campionato mondiale di F1. Come si evolverà la stagione 2020? Si partirà davvero, come sembra, dal Gp di Azerbaijan a Baku per poi chiudere anche a dicembre inoltrato cercando di recuperare più tappe possibili?

RADIOBOX #15 Chi, certo, non si ferma, pur con tutte le precauzioni del caso, è RadioBox. Il podcast di MotorBox non può andare in diretta (l’obiettivo è quello di evitare contatti ravvicinati nello studio, comunque opportunamente sanificato) ma sarà comunque in onda per la puntata numero 15, la settima della stagione 2020, per affrontare con il solito tono scanzonato le tematiche dell’attualità del motorsport. In collegamento con lo studio ci saranno come sempre Luca Manacorda, Alberto Saiu, Simone Valtieri e il giornalista de La Stampa, Stefano Mancini, da anni inviato ai Gran Premi per il quotidiano torinese. La puntata sarà disponibile sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 o in podcast solo audio su Spotify.

Il link alla trasmissione sarà disponibile in questa pagina a pochi minuti dalla pubblicazione della puntata.