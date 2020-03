F1, CHE SUCCEDE? Il mondo della Formula 1 è nel caos totale dopo quanto accaduto nelle scorse ore a Melbourne, con il Gran Premio d’Australia che avrebbe dovuto aprire la stagione 2020 cancellato con colpevole ritardo a meno di due ore dall’inizio delle prime prove libere. La recente pubblicazione del comunicato con cui la Fia e gli organizzatori del campionato, Liberty Media, hanno ufficializzato il rinvio anche delle gare in Bahrain e Vietnam (22 marzo e 5 aprile), pone un grosso punto interrogativo sul reale inizio del mondiale. In poche parole: e adesso, che succede?

RADIOBOX SPECIALE Ne parliamo in una puntata speciale e straordinaria di RadioBox, il video-podcast di MotorBox sul mondo dei motori da corsa. Alberto Saiu e Salvo Sardina ripercorrono quello che è successo nella notte australiana in attesa delle decisioni ufficiali, dopo che un membro del team McLaren è risultato positivo al CoViD-19 e la conseguente decisione della scuderia di Woking di rinunciare alla gara. E anche i possibili scenari in attesa di una ripresa che, stando alla situazione attuale, non si prevede prima della fine di maggio. Le ultime notizie, nella nuova puntata di RadioBox, che potrete riascoltare sul canale YouTube di MotorBox o anche in versione podcast su Spotify.