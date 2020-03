VERSO MELBOURNE La Formula 1 è già tutta “down under” per il debutto stagionale delle monoposto sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne. Auto, ingegneri, meccanici, piloti e vari addetti ai lavori sono già nella capitale dello Stato di Vittoria, pronti a dare il via al mondiale 2020. In Australia, senza adottare alcuna particolare misura per evitare il contagio da CoViD-19, che tanto sta invece condizionando la vita nel nostro Paese, avremo finalmente le prime importanti risposte alle domande che ci portiamo dietro da Barcellona: il Das della Mercedes sarà così determinante? La Red Bull è in grado di lottare al vertice? La Ferrari è davvero così in difficoltà come gli uomini del Cavallino ci hanno voluto far credere nei test?

PUNTATA 13 Se ne discuterà, in uno studio di RadioBox del tutto speciale, con Alberto Saiu, Salvo Sardina e Simone Valtieri. Senza perdere di vista il contatto con l’attualità ma con il tono scanzonato di sempre, torna dunque anche in periodo di Coronavirus il video-podcast che offre una finestra sul mondo del motorsport. Torna RadioBox per la puntata numero 13, ma lo fa in un orario diverso: a partire dalle 21.30 di oggi, martedì 10 marzo, in prima serata o, se preferite, dopo l’informazione – mai tanto essenziale come in questi momenti – dei Tg della sera. Come sempre in onda sul canale YouTube di MotorBox e poi in formato podcast solo audio anche su Spotify. Non mancate.

