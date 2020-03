SPECIALE TEST-2 La Formula 1 impacchetta monoposto e componenti varie e si imbarca, Coronavirus permettendo, in direzione Melbourne. In attesa, però, dell’ufficiale debutto del mondiale di Formula 1 2020, c’è ancora da analizzare quanto accaduto nella seconda settimana di test precampionato a Barcellona. E chi, se non la pazza combriccola di RadioBox, con gli inviati Luca Manacorda, Alberto Saiu e Simone Valtieri di ritorno dalla Catalogna, coadiuvati dal quarantenato Salvo Sardina, poteva commentare con il solito tono scanzonato gli ultimi tre giorni di prove collettive sul Circuit de Catalunya?

GRIGLIA IDEALE La puntata 12 del podcast RadioBox, la numero 4 della nuova stagione, in diretta martedì 3 marzo 2020 a partire dalle 19.00, sarà inevitabilmente dedicata ai temi caldi dei test spagnoli. Che ci hanno dato qualche risposta ma che, come al solito, hanno rimandato al weekend del Gp d’Australia del prossimo 15 marzo la definizione di una ideale griglia di valori in campo. Il tutto, però, con uno sguardo attento sugli ultimi sviluppi legati al CoViD-19 che, intanto, ha già fatto saltare le prime due gare della MotoGP in Qatar e Thailandia. Non mancherà anche uno sguardo alle “vere” gare del fine settimana, con una finestra sulla Superbike e sulla Formula E. Insomma, un’altra puntata imperdibile del video-podcast di MotorBox, che vi dà appuntamento in diretta sul nostro sito e su Youtube a partire dalle 19.00 di stasera e, poi, in streaming audio su Spotify.

Il link allo streaming sarà disponibile a breve in questo articolo.