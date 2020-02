CALA IL SIPARIO Con la seconda settimana di test invernali a Barcellona si è definitivamente esaurito il breve precampionato della Formula 1. Dopo i primi sei giorni di prove collettive, sono pochissime le certezze: la forza della Mercedes in pista con l’innovativo sistema Das, la solidità del pacchetto Racing Point (la RP20 è molto simile alla freccia d’argento iridata nella 2019) e i tentativi di Ferrari e Red Bull di mettere i bastoni tra le ruote ai campioni del mondo pur procedendo, almeno per adesso, a fari spenti. E se qualcuno sperava di avere le idee già un po’ più chiare sui rapporti di forza alla vigilia del mondiale 2020, sarà rimasto deluso: considerando il livello di pretattica praticamente senza precedenti, ora più che mai appare necessario attendere le qualifiche e soprattutto la gara di Melbourne, previste nel weekend – clicca qui per il calendario e tutti gli orari completi della stagione – del prossimo 15 marzo.

MOLTI DATI Mentre le squadre giocavano a nascondino, le macchine e i piloti hanno girato in pista macinando chilometri su chilometri. Regalandoci, loro malgrado, i primi e parzialissimi verdetti della stagione. Ecco tutti i dati delle due settimane di test precampionato: tempi, chilometri percorsi e gomme utilizzate nei sei giorni di test a Barcellona (qui i dati parziali della prima settimana).

Test F1 Barcellona 2020, classifica tempi combinata:

Pos Pilota Team Tempo Gomme Giorno 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.732 C5 Day-3 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.269 C4 Day-6 3 Daniel Ricciardo Renault 1:16.276 C5 Day-6 4 Charles Leclerc Ferrari 1:16.360 C5 Day-6 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.410 C5 Day-6 6 Esteban Ocon Renault 1:16.433 C5 Day-6 7 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:16.634 C5 Day-6 8 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:16.820 C4 Day-6 9 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.841 C5 Day-5 10 George Russell Williams-Mercedes 1:16.871 C5 Day-6 11 Daniil Kvyat Alpha Tauri-Honda 1:16.914 C4 Day-6 12 Robert Kubica Alfa Romeo-Ferrari 1:16.942 C5 Day-4 13 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:17.037 C4 Day-6 14 Pierre Gasly Alpha Tauri-Honda 1:17.066 C4 Day-5 15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:17.091 C5 Day-2 16 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:17.118 C3 Day-5 17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:17.313 C5 Day-5 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:17.469 C5 Day-3 19 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:17.495 C4 Day-6 20 Alexander Albon Red Bull-Honda 1:17.550 C2 Day-4 21 Lando Norris McLaren-Renault 1:17.573 C3 Day-5

Test F1 Barcellona 2020, classifica piloti per giri percorsi:

Pos Pilota Team Giri Chilometri 1 Lewis Hamilton Mercedes 466 2.169 2 Carlos Sainz McLaren-Renault 446 2.076 3 Charles Leclerc Ferrari 411 2.053 3 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 441 2.053 5 Valtteri Bottas Mercedes 437 2.034 6 Max Verstappen Red Bull-Honda 413 1.923 7 Sebastian Vettel Ferrari 402 1.871 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 399 1.857 9 Daniil Kvyat Alpha Tauri-Honda 398 1.853 10 George Russell Williams-Mercedes 393 1.829 11 Esteban Ocon Renault 376 1.750 12 Pierre Gasly Alpha Tauri-Honda 370 1.722 13 Alexander Albon Red Bull-Honda 366 1.704 14 Daniel Ricciardo Renault 365 1.699 15 Lando Norris McLaren-Renault 355 1.653 16 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 343 1.597 17 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 339 1.578 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 322 1.499 19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 300 1.397 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 248 1.154 21 Robert Kubica* Alfa Romeo-Ferrari 112 521

*Terzo pilota Alfa Romeo Racing

Test F1 Barcellona 2020, classifica team per giri percorsi:

Pos Team Auto Giri Chilometri 1 Mercedes W11 903 4.203 2 Ferrari SF1000 843 3.924 3 McLaren-Renault MCL35 801 3.729 4 Racing Point-Mercedes RP20 780 3.631 5 Red Bull-Honda RB16 779 3.626 6 Alpha Tauri-Honda AT01 768 3.575 7 Renault R.S.20 741 3.449 8 Williams-Mercedes FW43 736 3.426 9 Alfa Romeo-Ferrari C39 734 3.417 10 Haas-Ferrari VF-20 647 3.012

Test F1 Barcellona 2020, classifica motori per giri percorsi: