COMANDA ROBERT La Formula 1 torna in pista per la seconda sessione di test precampionato – clicca qui per la nostra cronaca minuto per minuto – a Barcellona. Le quattro ore mattutine vedono un piacevolissimo ritorno al comando della classifica: quello di Robert Kubica, terzo pilota di casa Alfa Romeo Racing. Il polacco, lo scorso anno titolare in Williams, oggi nell’abitacolo della C39 prima di cedere il sedile a Kimi Raikkonen, ha chiuso con il tempo di 1:16.942 con le Pirelli Soft C5. Completano il podio virtuale l’Alpha Tauri e la Red Bull, staccate entrambe di circa sei decimi con Pierre Gasly e Alexander Albon. Sesta posizione per la Ferrari con Sebastian Vettel, autore anche di un testacoda – senza conseguenze per la SF1000 – che ha però costretto la Direzione gara a esporre la bandiera rossa per ripulire l’asfalto.

Classifica mattina Day-4, test F1 Barcellona 2020: