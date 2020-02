SORPRESA DANIEL La mattinata del sesto e ultimo giorno di prove precampionato a Barcellona – clicca qui per seguire la cronaca minuto per minuto con i nostri inviati dalla sala stampa – si chiude a sorpresa con uno squillo di Daniel Ricciardo. L’australiano della Renault ha montato gomme Pirelli C5, le più morbide del lotto, per installarsi al comando della classifica con il tempo di 1:16.276, il secondo più rapido di questi test F1 2020. Alle sue spalle troviamo Charles Leclerc e Lewis Hamilton a parità di mescole. Resta ancora nascosta, invece, la Red Bull, con Alexander Albon (oltretutto protagonista di uno spettacolare testacoda in curva-12) in decima e ultima posizione.

Risultati test F1 Barcellona 2020, Day-6 mattina: