VETTEL DAVANTI È stato autore di un testacoda che ha costretto la Direzione gara a esporre la bandiera rossa per ripulire la pista. Ma anche e soprattutto del giro più veloce di questa seconda mattinata (o quinta, se preferite) di test a Barcellona. Stiamo parlando del ferrarista Sebastian Vettel, che ha chiuso le prime quattro ore del day-5 – clicca qui per la nostra diretta minuto per minuto dalla sala stampa del Circuit de Catalunya – con il miglior tempo di 1:16.841 con gomme C5. Un tempo comunque ancora lontano dal limite imposto la scorsa settimana (sotto il muro dell’1:16) da Valtteri Bottas. Seguono Lance Stroll e Nicholas Latifi, mentre la Mercedes è rimasta nascosta con Valtteri Bottas solo sesto alle spalle della Red Bull di Max Verstappen. Ecco i tempi e i giri percorsi nella sessione mattutina del Day-5.

Risultati mattina test F1 Barcellona 2020, Day-5: