ROSSA PER LA ROSSA La prima bandiera rossa della seconda settimana di test F1 2020 a Barcellona è stata causata dalla… Rossa di Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, che oggi si alterna al volante della SF1000 con il compagno di squadra Charles Leclerc (in auto nella sessione pomeridiana) è stato protagonista di un piccolo errore di guida che ha, come dicevamo, costretto i commissari a esporre la bandiera rossa.

Segui la cronaca minuto per minuto del Day-4 di test F1 2020 a Barcellona.

ERRORE IN CURVA-8 La curva incriminata è la chicane 7-8: il quattro volte iridato è andato leggermente largo perdendo il controllo dopo che le ruote di destra sono arrivate a toccare la ghiaia esterna. Dopo un iniziale controsterzo, Seb è stato passeggero di una spettacolare quanto innocua piroetta. La bandiera rossa è stata successivamente esposta per consentire ai marshal di ripulire l’asfalto. Vettel è subito tornato in pista dopo qualche controllo di rito sulla sua SF1000. Ecco il video che testimonia l’accaduto.