DI NUOVO IN PISTA Dopo il primo assaggio del mondiale 2020 di Formula 1 avuto la scorsa settimana, le monoposto tornano in pista per altri tre giorni di prove collettive. A ospitare il circus è ovviamente ancora il Circuit de Catalunya di Barcellona, ormai da tradizione il teatro perfetto per i test precampionato. Gli occhi della maggior parte degli osservatori saranno ovviamente puntati sulla Mercedes, protagonista assoluta della prima tre giorni e adesso sotto la lente di ingrandimento per l’utilizzo dell’innovativo e geniale sistema Das per variare in corsa la convergenza delle ruote anteriori. Impossibile però dimenticare la Ferrari e la Red Bull, entrambe attese da tifosi e addetti ai lavori dopo una prima settimana decisamente a fari spenti.

PROGRAMMA Le macchine tornano a rombare tra le colline del Montmeló a partire da mercoledì 26 febbraio, per poi replicare anche nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 febbraio. Di seguito la tabella con tutti i piloti impegnati in macchina nella seconda e ultima sessione di prove invernali.

Team 26 febbraio 27 febbraio 28 febbraio Mercedes Bottas Da definire Da definire Ferrari Vettel-Leclerc Vettel Leclerc Red Bull Albon-Verstappen Verstappen-Albon Albon-Verstappen McLaren Sainz-Norris Norris Sainz Renault Ricciardo-Ocon Ocon-Ricciardo Ricciardo-Ocon Alpha Tauri Gasly-Kvyat Gasly Kvyat Racing Point Stroll-Perez Stroll Perez Alfa Romeo Kubica-Raikkonen Giovinazzi Raikkonen Haas Grosjean Magnussen Magnussen-Grosjean Williams Latifi-Russell Latifi Russell

METEO In Spagna la neve vista non più tardi di due anni fa è solo un lontanissimo ricordo. E, come accaduto la scorsa settimana – qui il riepilogo completo di tempi e giri – ci si aspetta cielo sereno e temperature praticamente primaverili, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Ecco il meteo nel dettaglio:

Mercoledì 26 febbraio – Poco nuvoloso, 0% possibilità precipitazioni, temperature 7-18°C;

Giovedì 27 febbraio – Soleggiato, 0% possibilità precipitazioni, temperature 6-17°C;

Venerdì 28 febbraio – Soleggiato, 0% possibilità precipitazioni, temperature 11-19°C.

COME SEGUIRE I TEST Anche questa settimana le auto girano in pista ogni giorno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le ultime tre giornate di prove collettive saranno ovviamente raccontate live minuto per minuto su MotorBox.com dalla sala stampa del Circuit de Catalunya di Barcellona dai nostri inviati, Luca Manacorda, Alberto Saiu e Simone Valtieri. I test saranno anche trasmessi in diretta integrale su Sky Sport F1 HD, canale 207 della pay-tv satellitare.