W11 SUBITO FRECCIA D'ARGENTO Va in archivio la prima settimana di test invernali e, rispetto al 2019, salta subito all'occhio lo stato di forma della Mercedes W11. Il team campione del mondo lo scorso anno era stato molto nascosto nei primi giorni di test, complice una vettura che solo nella seconda parte di prove si sarebbe presentata in una versione più simile a quella destinata alla gara d'esordio in Australia. Quest'anno, invece, la W11 non ha fatto parlare di sé solo per l'innovativo sistema DAS, ma anche per le prestazioni in pista. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno fatto segnare i migliori tempi dei tre giorni, usando subito la mescola più morbida a disposizione e con il finlandese che si è fermato a soli tre decimi dal record assoluto del Circuit de Catalunya. Inoltre, la Mercedes ha chiuso in testa anche per quanto riguarda il totale dei giri completati.

VETTURE AFFIDABILI A differenza del recente passato, in questa settimana non si sono registrate scuderie particolarmente in difficoltà con la nuova monoposto. Tutti i team hanno completato un buon numero di giri, con una differenza di poco superiore agli 800 km dal miglior dato della Mercedes al peggiore della Haas. Ad eccesione delle super Mercedes, si è notato anche un grande equilibrio nelle prestazioni. Dati che sottolineano come queste vetture siano uno sviluppo, o in un certi casi come quello molto discusso della Racing Point delle copie, delle macchine viste nel 2019.

TEST BARCELLONA 2020, CLASSIFICA TEMPI PRIMA SETTIMANA

Pos Pilota Team Tempo Gomma Giri 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.732 C5 221 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.516 C5 273 3 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:17.091 C5 134 4 Esteban Ocon Renault 1:17.102 C4 190 5 Lance Stroll Racing Point 1.17.338 C4 168 6 Sergio Perez Racing Point 1:17.347 C3 203 7 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1:17.427 C4 178 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17.469 C5 231 9 Max Verstappen Red Bull 1:17.516 C3 254 10 Daniel Ricciardo Renault 1:17.574 C4 190 11 Pierre Gasly Alpha Tauri 1:17.783 C4 206 12 Carlos Sainz McLaren 1:17.842 C3 237 13 Alex Albon Red Bull 1:17.912 C2 217 14 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.154 C4 173 15 George Russell Williams 1:18.168 C3 189 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.289 C3 181 17 Romain Grosjean Haas 1:18.380 C3 206 18 Nicholas Latifi Williams 1:18.382 C3 135 19 Robert Kubica Alfa Romeo 1:18.386 C3 59 20 Lando Norris McLaren 1:18.454 C3 186 21 Kevin Magnussen Haas 1:18.466 C3 110

CLASSIFICA GIRI PERCORSI PER SCUDERIA

Pos Scuderia Motore Giri Km 1 Mercedes Mercedes 494 2299,57 2 Red Bull Honda 471 2192,505 3 Alfa Romeo Ferrari 424 1973,72 4 McLaren Renault 423 1969,065 5 Alpha Tauri Honda 384 1787,52 6 Renault Renault 380 1768,9 7 Racing Point Mercedes 371 1727,005 8 Ferrari Ferrari 354 1647,87 9 Williams Mercedes 324 1508,22 10 Haas Ferrari 316 1470,98

GIRI PERCORSI PER MOTORE E PERCORRENZA MEDIA