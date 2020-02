GENTLEMEN, START YOUR ENGINES! Il momento che tanti appassionati attendevano con ansia è finalmente arrivato: si leva il sipario sul nuovo campionato di Formula 1 con il primo giorno di test invernali sul Circuit di Catalunya alle porte di Barcellona. Presentate (quasi tutte) nei giorni scorsi, oggi vedremo finalmente in pista le nuove monoposto per un primo assaggio del mondiale che comincerà nel weekend del 15 marzo prossimo a Melbourne. Ma prima, nella pit-lane, il disvelamento ufficiale della Haas VF-20, dell'Alfa Romeo C39 e della Renault R.S.20. Una giornata lunghissima e assolutamente imperdibile, che gli inviati di MotorBox in Spagna, Salvo Sardina e Simone Valtieri, vi racconteranno minuto per minuto a partire dalle 8.00.

La cronaca minuto per minuto dalla sala stampa del circuito di Barcellona inizierà alle 8.00