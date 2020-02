PATATA BOLLENTE Nella ormai tradizionale conferenza stampa di metà giornata, a questa prima sessione dei test di Formula 1 di Barcellona, sono stati protagonisti il direttore di gara della FIA, Michael Masi, il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, e il direttore sportivo della Renault, Alan Permane. La conferenza è subito iniziata con il tema caldo di queste ultime ore, il sistema DAS della Mercedes, avallato per la stagione 2020 ma vietato per quella 2021.

OSSERVATORI A trattare l'argomento Michael Masi ovviamente, che ha però liquidato il tutto rapidamente: ''Non siamo preocupati circa la sicurezza, se ci sarà qualche richiesta di chiarimento in tal senso sarà nostra premura rispondere. Siamo molto sensibili al tema''. ''Non possiamo speculare - ha poi aggiunto il direttore sportivo della Renault, Alan Permane - su quanto sia o meno pericoloso, specie se il pilota tiene entrambe le mani sul volante. Con il F-Duct la situazione era diversa perché si finiva per guidare con una sola mano, specialmente nelle curve ad alta velocità... Insomma, sono sicuro che non hanno disegnato e costruito un sistema del genere sapendo che fosse pericoloso''.

E LA FERRARI? Ma ovviamente gli occhi erano puntati soprattutto sul Ds del Cavallino, il francese - con un passato piuttosto importante nella Fia - Laurent Mekies. Che, un po' come già detto ieri da Vettel e oggi da Binotto, ha confermato la linea della Scuderia: la massima fiducia nei confronti dell'organismo giudicante: ''Ci sono discussioni ma possiamo solo osservare da fuori e ci fidiamo del giudizio della Federazione circa la sua regolarità. Sicuramente è una materia complicata da analizzare. In questo momento non ne sappiamo moltissimo, stiamo osservando e ci aspettiamo che la Fia sia ancora più interessata di noi a farlo. Non spendiamo comunque molto tempo per capire se è legale o no perché preferiamo concentrarci su altro. Poi trarremo le nostre conclusioni''