ALTRO TESTACODA Giornate intense in pista a Barcellona, dove va in scena la seconda settimana di test precampionato. Giornate intense anche e soprattutto per la Ferrari, che sta cercando di conoscere al meglio il comportamento della SF1000 in modo da evitare brutte sorprese nel giorno del debutto ufficiale a Melbourne. Discorso che ovviamente vale anche per i piloti, con Sebastian Vettel già protagonista ieri di un errore di guida in curva-8 che aveva costretto la Direzione gara a esporre la bandiera rossa per ripulire la pista. È accaduto anche oggi, con il tedesco autore di un 180° in uscita di curva-5.

CURVA-5 Pochi minuti prima era stato Max Verstappen – clicca qui per il video – a perdere il controllo della sua Red Bull e a insabbiarsi proprio in curva-5. Stesso errore (e un po’ più di fortuna) per Valtteri Bottas, arrivato lungo in ghiaia ma in grado di ritrovare la via della pista senza difficoltà. Un po’ diverso, invece, il comportamento della SF1000 di Seb: i colleghi hanno infatti perso il controllo in fase di frenata, mentre il tedesco si è invece girato con un sovrasterzo di potenza dopo aver pestato sull’acceleratore. Il quattro volte iridato aveva segnato il miglior tempo di giornata con gomme Soft C4 giusto qualche minuto prima. Ecco il video dell’accaduto.