ATTESE LA SIMULAZIONI Quinta giornata di test invernali a Barcellona, team e piloti intensificano il lavoro e le simulazioni di qualifica e passo gara. Anche la Ferrari, finora più nascosta, dovrebbe cominciare a mostrare tempi più interessanti, come dichiarato da Mattia Binotto e dai piloti nel corso delle conferenze stampa di ieri.

Sessione live in corso, segui con noi la diretta scritta dei test dalla sala stampa del Circuit de Catalunya.

10:57 - Primi due settori fucsia per Bottas, che poi rientra. Norris scende a 1:21.366. In pista anche Giovinazzi con gomma media.

10:54 - 1:20.454 per Bottas, mentre anche Norris completa un buon giro in 1:22:223, però con la morbida C5.

10:52 - Bottas con le gomme C2 prototipo comincia a far vedere tempi interessanti: 1:21.911.

10:45 - Nonostante il ritmo blando, piccolo testacoda per Verstappen, senza conseguenze. In pista ora anche Norris e Bottas.

10:40 - Torna in pista Verstappen, gomme slick dure ma ancora griglie di sensori aerodinamici, quindi ritmo ridotto.

10:35 - Mentre tutto tace, diamo un'occhiata ai giri fin qui percorsi: Bottas 15, Vettel 12, Latifi 10, Giovinazzi 8, Ocon 6, Verstappen 2, Gasly 2, Magnussen 1, Norris 1, Stroll 1.

10:26 - In attesa che l'azione in pista si intensifichi, potete leggere alcune interessanti dichiarazioni di Toto Wolff sulla Ferrari e di Claire Williams sul motore Mercedes nell'articolo appena pubblicato dal nostro Simone Valtieri.

10:24 - Stroll rientra subito ai box dopo il giro d'installazione, mentre Vettel effettua un passaggio in più prima di fermarsi. In pista ora c'è Gasly, con l'Alpha Tauri: gomme slick e grigli di sensori anche per lui.

10:20 - Torna in pista Vettel, preceduto da Stroll, entrambi con gomme slick. L'asfalto permette ora di cominciare a girare con pneumatici da asciutto senza correre rischi eccessivi.

10:16 - Scende fino a 1:31.1 Latifi, mentre Verstappen rientra ai box dopo due giri.

10:13 - Latifi completa il primo giro cronometrato in 1:33.4, mentre scende in pista il primo pilota con gomme slick: è Max Verstappen, che monta però vistose griglie di sensori e quindi non spingerà al massimo.

10:10 - Pista nuovamente a uso esclusivo di Latifi, vediamo se il canadese questa volta sfrutterà meglio l'occasione.

10:06 - Bottas alza il piede, mentre Vettel si migliora in sequenza: 1:31.776, 1:30.241 e poi 1:29.695.

09:59 - La pista migliora e Bottas abbassa il limite di giornata in due giri consecutivi: prima 1:29.255, poi 1:28.910. Siamo ancora lontani dalle migliori prestazioni su asfalto asciutto.

In pista, con gomme intermedie, Bottas e Giovinazzi. Per quando roguarda il pilota Mercedes, dal muretto espongono un pitboard con l’indicazione dei giri rimanenti. Il suo run dovrebbe durare un totale di 8 giri. #F1Testing pic.twitter.com/fIwZR4Kmqq — motorbox.com (@motorboxcom) February 27, 2020

09:55 - Bottas abbassa il limite: 1:30.142, sempre con gomma intermedia. Giovinazzi scende a 1:34.622.

09:53 - Torna in pista anche Bottas. Intanto Giovinazzi completa il suo primo giro cronometrato, ma molto alto: 1:37.636.

09:50 - E' Giovinazzi a rompere il silenzio sul Circuit de Catalunya L'italiano è in pista con gomme intermedie.

09:40 - Nessun pilota attualmente in pista. Il cielo sopra al circuito è tornato ad essere principalmente nuvoloso, ci potrebbe volere ancora un po' per vedere l'asfalto asciutto.

09:33 - Il canadese della Williams era l'unico pilota rimasto in pista ma, dopo un'escursione sulla ghiaia all'esterno di curva 12, è rientrato subito ai box senza completare un giro cronometrato.

09:30 - Solo Bottas, Vettel e Ocon hanno completato dei giri cronometrati al momento. Entra in pista Latifi.

09:20 - 1:31.214 per Bottas, mentre Vettel completa i primi giri con tempi alti.

09:15 - Sale al comando Bottas con il tempo di 1:31:928. Netto miglioramento, ma ancora gomme intermedie.

METEO: cielo nuvoloso e asfalto ancora umido. 10º la temperatura dell’aria, 9º quella della pista #F1Testing pic.twitter.com/7JquWYA4aw — motorbox.com (@motorboxcom) February 27, 2020

09:10 - In pista ora anche Bottas, Vettel e Latifi.

09:06 - Pista molto umida e tempi di conseguenza alti per ora. Guida Ocon con 1:41.576. Scende in pista Giovinazzi con l'Alfa Romeo, ieri la vettura più veloce con Kubica al volante.

As we were saying, a slightly damp start to #F1Testing today following some overnight rain! @RenaultF1Team pic.twitter.com/wrmuMEbXgI — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 27, 2020

09:00 - Bandiera verde! Inizia la quinta giornata di test, Ocon in pista con gomme intermedie, seguito da Magnussen.

08:55 - Buongiorno amici di MotorBox.com da parte di Simone Valtieri e Luca Manacorda. A breve inizieremo a raccontarvi le 8 ore odierne di test, nel frattempo possiamo dirvi che nella notte ha piovuto, ma ora il cielo si sta rasserenando, quindi non dovrebbero esserci complicazioni per le monoposto impegnate in pista.