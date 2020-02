SPECIALE TEST Come ogni martedì alle ore 19.00 torna RadioBox. Il video-podcast di MotorBox, giunto alla puntata 11, la terza di quest’anno, stasera si occupa in via esclusiva dei test della Formula 1 2020, andati in scena la scorsa settimana a Barcellona in attesa che le monoposto tornino in pista a partire da domani per altri tre giorni di prove collettive. I nostri Luca Manacorda, Salvo Sardina e Alberto Saiu, con il consueto tono scanzonato, fanno il punto sulle verità emerse dopo che le nuove monoposto hanno percorso i primi chilometri della stagione, proiettandosi anche verso la seconda – e probabilmente ben più indicativa – tornata di test al Montmeló.

TEAM PER TEAM Non mancherà un’analisi scuderia per scuderia, con un riepilogo del lavoro svolto da tutti e dieci i team protagonisti del mondiale. Con un occhio di riguardo, ovviamente, per Mercedes, Ferrari e Red Bull: i campioni in carica tornano in pista con una macchina all’apparenza resa ancora più temibile dal dispositivo Das per variare in corsa la convergenza delle ruote anteriori, mentre gli anglo-austriaci lavorano sottotraccia forti della grande affidabilità mostrata sin qui dal motore Honda. Tra pretattica e legittima preoccupazione, procede a fari spenti l’avvio di 2020 del Cavallino, con i tifosi che attendono risposte positive dopo una prima tre giorni poco incoraggiante. Appuntamento dunque alle 19.00 per la puntata numero 11 del video-podcast RadioBox, disponibile poi anche in streaming audio su Spotify.