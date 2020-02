ULTIMA GIORNATA Segui con Motorbox.com la sesta e ultima giornata di test invernali, l'ultima possibilità per i team e per i piloti di prendere confidenza con le nuove monoposto prima del via del Mondiale tra due settimane in Australia.

La sessione live comincerà alle 8.55, segui con noi la diretta dei test dalla sala stampa del Circuit de Catalunya.

Programma Test F1 Barcellona-2 2020

Calendario Formula 1 2020

Risultati test Barcellona Day-4

Risultati test Barcellona Day-5

Risultati Test Barcellona settimana 1

9:38 - Hamilton si piazza alle spalle di Sainz con il tempo di 1:17.987. Anche Russell sta per completare un giro cronometrato, solo Leclerc e Magnussen restano senza tempo.

9:31 - Subito un ottimo tempo per Sainz con gomma C2: 1:17.508, miglior crono fatto segnare da una McLaren finora in questi test. Leclerc invece è rientrato ai box senza completare un giro cronometrato.

9:24 - Per la Ferrari di Leclerc finora solo un paio di giri di installazione. Il monegasco è ora in pista con gomme medie.

9:19 - Sainz si porta al comando con il tempo di 1:18.109, seguito a tre decimi da Grosjean e a 8 da Ricciardo.

9:14 - Uno sguardo al meteo. Mattinata soleggiata e fresca: 10 gradi l'aria, 14 l'asfalto.

Meteo: cielo sereno e temperature più miti di quelle con cui si è iniziata la giornata di ieri. Il termometro indica: Pista 14º e atmosfera 10º. Non a caso, tutti e 10 i piloti sono già scesi in pista. #F1Testing pic.twitter.com/w03PjRzKGQ — motorbox.com (@motorboxcom) February 28, 2020

9:12 - 1:19.868 per il campione del mondo che si migliora ancora.

9:10 - Hamilton comincia subito a macinare giri cronometrati: prima un 1:24, poi 1:21.027.

9:08 - Subito in pista la maggior parte dei piloti. C'è traffico in pitlane....

9:05 - Diamo un'occhiata a chi sarà in pista quest'oggi: Charles Leclerc sostituirà Sebastian Vettel, leader della giornata di ieri con la Ferrari. La Mercedes porterà in pista ancora entrambi i piloti, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, così come la Red Bull con Max Verstappen e Alex Albon, e la Renault con Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Ci saranno poi Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Sergio Perez (Racing Point), Romain Grosjean (Haas), Carlos Sainz (McLaren), George Russell (Williams) e Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

9:00 - Semaforo verde! Ci siamo! l'ultima giornata di test di Barcellona è iniziata. Raikkonen è il primo pilota a scendere in pista.

8.55 - Buongiorno cari amici di Motorbox! Ci aspettano 8 ore di maratona anche quest'oggi, in diretta dalla sala stampa del Circuit de Catalunya di Montmelò. Siamo pronti a raccontarvi tutto quello che accadrà nell'ultima giornata di test di Formula 1.