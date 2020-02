SECONDA BANDIERA Dopo circa due ore di attesa, si è finalmente iniziata a vedere un po’ di attività in pista anche nel Day-5 di test precampionato a Barcellona (clicca qui per la nostra diretta live dalla sala stampa del Circuit de Catalunya). La pista si è infatti andata via via asciugando dopo la pioggia caduta in nottata e le monoposto hanno iniziato a girare con una convinzione via via crescente. Fino alle 11.10, quando la Direzione gara è stata costretta a esporre la prima bandiera rossa di giornata, provocata dall’Alfa Romeo Racing di Antonio Giovinazzi. Pochi minuti dopo, è stato invece Max Verstappen a rendersi protagonista di un altro testacoda in frenata.

ERRORE IN CURVA-5 Il pilota italiano, tornato al volante della C39 ieri primatista di giornata con Robert Kubica e poi guidata al pomeriggio da Kimi Raikkonen, ha perso il controllo della monoposto nella staccata verso curva-4 prima di poggiarsi lievemente con il posteriore sulle barriere protettive. Dinamica praticamente identica, probabilmente causata anche da condizioni di grip non ottimale, per l’olandese della Red Bull: il ventunenne ha infatti perso il posteriore in frenata verso curva-5 per poi insabbiarsi in ghiaia. Verstappen era già stato protagonista di una piroetta a bassa velocità nella chicane che immette sul rettilineo di partenza. Ecco il video dei due testacoda di Max.

🚩 RED FLAG 🚩



Max Verstappen is beached in the gravel at Turn 5#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WKZch0oDpS — Formula 1 (@F1) February 27, 2020