APPARIZIONE Dopo l'insolita presentazione, dove l'unica assente era proprio la monoposto, e un paio di immagini in bianco e nero dello shakedwon diffuse dalla stessa Renault, finalmente la RS20 si è fatta vedere così come gli ingegneri l'hanno fatta. Con l'avvio dei test invernali di Barcellona, Esteban Ocon ha portato in pista la misteriosa vettura della casa francese, che ha mostrato un muso molto stretto e particolare.

I SEGRETI NON SONO FINITI La Renault non ha però ancora svelato tutto della RS20: la macchina, infatti, in questi test invernali è colorata con una livrea provvisoria in cui è il nero a farla da padrone. Come spiegato dal team, solo nel weekend del GP Australia potremo finalmente vederla con i colori scelti per la stagione 2020 di F1.