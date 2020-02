PRIMA SFIDA DELL'ANNO I numeri dicono parecchio ma non sempre - o quasi mai nel caso di un test di Formula 1 - dicono la verità, però si possono trarre da essi alcune considerazioni e informazioni valide. Abbiamo messo a confronto i due GP simulati a Barcellona dalla Ferrari, uno con Sebastian Vettel ieri pomeriggio (peraltro interrotta dalla bandiera rossa esposta per la rottura del motore di Hamilton), l'altro con Charles Leclerc quest'oggi. Entrambi i piloti hanno girato esclusivamente con gomma Hard C2, una cosa che non sarà possibile fare nel corso di un normale weekend di gara, quando saranno chiamati a correre con almeno due mescole, ma che ci da l'occasione di mettere in parallelo le due prestazioni.

CON LE PINZE... Da sottolineare come, essendo state le due simulazioni realizzate in due giorni differenti, il divario vada preso con le pinze, anche perché ieri c'era molto più vento in pista, oggi l'handicap ha invece riguardato le basse temperature, nonostante l'orario in cui i due hanno corso durante la giornata è stato pressoché il medesimo. Il confronto tra i due piloti della Ferrari con gli altri che invece hanno completato una simulazione parla a vantaggio della rossa, ma non abbiamo i dati degli altri due top team, Mercedes e Red Bull, per confrontare il lavoro fatto e il livello prestazionale.

Tutti i tempi delle simulazioni di gara di Charles Leclerc (28/02) e Sebastian Vettel (27/02)