STOP F1 Si è arrivati vicinissimi alla possibilità di correre, ma alla fine si va (giustamente) verso la parola ''fine''. La pandemia da coronavirus irrompe con decisione anche nell’apparentemente inaccessibile mondo della Formula 1, decretando la cancellazione del Gran Premio d’Australia, prima prova del mondiale 2020 originariamente prevista per questo fine settimana sul circuito di Melbourne (clicca qui per tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sull'impatto del CoViD-19 nel motorsport). Determinante in tal senso la scelta, consapevole e responsabile, del team McLaren di ritirarsi dalla gara dopo che un membro del proprio staff era risultato positivo al tampone.

STRENUI TENTATIVI E dire che, fino alla saggia decisione finale, gli organizzatori del mondiale F1 avevano provato ad andare avanti nel tentativo di correre almeno la prima tappa stagionale in uno dei Paesi che sembrava tra i meno colpiti dall’emergenza che sta letteralmente stravolgendo la vita della maggior parte dei cittadini europei. La scelta di annullare Melbourne - arrivata ben oltre le 3 del mattino australiane - fa seguito alla riunione tra Fia, Liberty Media e rappresentanti dei team, che aveva letteralmente lasciato con il fiato sospeso tutti gli addetti ai lavori. Dopo alcune indiscrezioni lanciate dagli inglesi di Sky Sports News, che riportavano l'intenzione degli organizzatori di andare comunque avanti con il normale weekend di gara, alla fine ha invece prevalso il buon senso. Nei giorni scorsi, lo stesso direttore sportivo di Liberty, Ross Brawn, aveva chiarito che difficilmente si sarebbe potuto correre nel caso in cui una o più squadre partecipanti non fossero state in condizione di scendere in pista.

IL COMUNICATO Nel primo pomeriggio italiano, già tarda sera in Australia, gli organizzatori avevano preso tempo twittando: “La Formula 1 e la Fia si stanno coordinando con le autorità sanitarie per decidere i prossimi passi da compiere. La nostra priorità è la sicurezza dei tifosi, dei team e di tutto il personale impegnato in gara”. Tutto questo prima che, in seguito alla già citata riunione tra autorità competenti, Fia, Liberty Media e team si arrivasse alla decisione di cancellare la gara. Si attende nei prossimi minuti l'ufficialità di una notizia data ormai praticamente per certa da parecchie fonti.

I PILOTI Nel corso delle conferenze stampa del giovedì, era stato per primo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, a criticare fortemente la scelta di disputare l’evento inaugurale della stagione senza alcun tipo di precauzione. Alle parole del pilota Mercedes aveva fatto eco anche Kimi Raikkonen, convinto che, se fosse dipeso dai team, nessuno avrebbe viaggiato fino all’Australia. Di parere opposto, ma in linea con quanto dichiarato nei giorni scorsi da Helmut Marko, invece, Max Verstappen, che aveva lodato la scelta di “andare avanti” nel “modo più normale possibile, sperando di poter vivere un weekend entusiasmante”.

