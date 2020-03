GP AUSTRALIA IN TV Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 2020 sarà in diretta questo weekend su Sky Sport F1 HD, con il supporto in differita e in chiaro su TV8 e TV8 HD. Orari decisamente scomodi per gli spettatori italiani, che dovranno, per godersi la gara in diretta, fare levatacce o evitare del tutto di andare a domire. Si comincia nella notte tra giovedì e venerdì 13 marzo, alle 2, con la prima sessione prove libere seguita dalla seconda, più comoda, alle 6. Sabato i si dovrà alzare alle 4 per vedere le PL3 e alle 7 per assistere alle qualifiche in diretta, dopodiché la gara: domenica mattina alle 6.10 scatterà il Gran Premio d'Australia. Di seguito gli orari completi. Come al solito, MotorBox vi racconterà in diretta minuto per minuto tutti gli accadimenti del weekend in diretta.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 13 marzo

Prove libere 1: 2.00 – 3.30

Prove libere 2: 6.00 – 7.30

Sabato 14 marzo

Prove libere 3: 4.00 – 5.00

Qualifiche: 7.00 – 8.00

Domenica 15 marzo

Gara: 6.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Qualifiche: sabato 14 marzo, ore 14.00

Gara: domenica 15 marzo, ore 14.00

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 13 marzo

Prove libere 1: dalle 1.45

Prove libere 2: dalle 5.45

Sabato 14 marzo

Prove libere 3: dalle 3.45

Qualifiche: dalle 6.45

Domenica 15 marzo

Gara: dalle 5.45