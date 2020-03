A3 IN VIDEO Al Salone virtuale di Ginevra 2020 debutta la nuova Audi A3 Sportback 2020. Annullato il vero Salone elvetico causa Coronavirus, continua a leggere per scoprire tutto sulla quarta generazione della compatta Audi. Oppure guarda le novità riassunte nel video che pubblichiamo.

IL DESIGN In perfetta coerenza con il family feeling fa però un grande passo avanti per tutto il Brand, introducendo novità stilistiche non da poco: il frontale più grintoso, certo, ma soprattutto le fiancate marcatamente svasate, dall’andamento concavo, che esaltano la sportività della tradizionale forma a cuneo insieme al lungo spoiler alla fine del tetto. Luci diurne di forma specifica rendono distinguibili gli allestimenti a colpo d'occhio: orizzontali sull'entry level, a doppia barra verticale sulla sportiva S3

NUOVI COMANDI Alzano l'asticella le tecnologie di bordo, con soluzioni di digitalizzazione e di design che sviluppano i concetti introdotti sulla cugina Volkswagen Golf 8, con cui condivide la piattaforma MQB. Ed ecco che su Audi A3 Sportback 2020 troviamo un comando shift-by-wire per il cambio automatico a dopppia frizione S tronic a 7 rapporti e, accanto a esso, un comando per la regolazione del volume sensibile ai movimenti circolari delle dita.

INFOTAINMENT La strumentazione di nuova Audi A3 Sportback è digitale, con un display da 10,25'' di serie, mentre a richiesta si possono avere Virtual Cockpit di due misure diverse e persino l’head-up display a colori. Il nuovo infotainment si basa sulla piattaforma MIB 3 e offre comandi vocali intelligenti, collegati ai servizi connessi a richiesta. La radio DAB+ è di serie, è prevista la compatibilità con Apple Carplay e Android Auto e nella seconda metà del 2020 salirà a bordo anche l'assistente virtuale Alexa di Amazon.

AIUTI ALLA GUIDA Non manca il collegamento Car-to-X, per condividere con le altre Audi nei dintorni e con le infrastrutture compatibili (attive per ora in pochissime città, va detto) avvisi utili per la sicurezza stradale, per la ricerca dei parcheggi o per sincronizzarsi con il verde dei semafori. Non mancano sistemi di assistenza alla guida che arrivano a offrire, nelle versioni top, guida semi autonoma di livello 2 fino a 210 km/h e manovre di parcheggio automatiche, grazie a un sistema di sensori che comprende un radar a medio raggio e una telecamera frontali, due radar posteriori, quattro telecamere perimetrali e dodici sensori a ultrasuoni.

MOTORI Ampia l'offerta in fatto di motori, che vedrà man mano l'arrivo di versioni a benzina, diesel, mild-hybrid, a metano e plug-in in due livelli di potenza: anche con trazione integrale on demand. Tre le motorizzazioni al lancio: 1.5 TFSI benzina da 150 CV e 2.0 TDI a gasolio con potenze di 116 o 150 CV, con cambio manuale o a doppia frizione. Successivamente arriveranno il 1.0 TFSI da 110 CV e il 1.5TFSI con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt.

ASSETTI A richiesta, sono disponibili gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico che portano in dote un ribassamento dell’assetto di 10 millimetri, o l’assetto sportivo fornito con il pack S Line, che a una taratura più rigida di molle e ammortizzatori abbina una riduzione dell’altezza da terra di 15 millimetri rispetto allo standard. Sempre a richiesta c'è lo sterzo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili, che diventa più o meno diretto e pesante secondo la velocità.



DATA DI LANCIO Lunga 4 metri e 34 centimetri, con una larghezza di 1 metro e 82 centimetri, la nuova Audi A3 Sportback ha un bagagliaio che va da 380 a 1.200 litri, con piano di carico regolabile su diversi livelli di altezza. Sarà nelle concessionarie italiane entro giugno 2020 a prezzi non ancora comunicati, ma visto il listino attuale possiamo aspettarci prezzi d'attacco tra 28 e 30 mila euro per le versioni di lancio, che saranno l'Audi A3 Sportback 35 TFSI, i cui consumi dichiarati nel ciclo WLTP sono tra 5,8 e 6,4 litri/100 km; l' Audi A3 Sportback 30 TDI, con consumi tra 4,2 e 4,7 litri/100 km, e la Sportback 35 TDI S tronic che dovrebbe stare tra 4,5 e 5,0 litri/100 km.