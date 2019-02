Autore:

Lorenzo Centenari

PARADOSSI Una storia all'italiana, quella del metano per autotrazione. Siamo il primo Paese al mondo per tecnologie e diffusione, e uno degli ultimi dal punto di vista normativo. Finalmente, la svolta: il decreto formulato i mesi scorsi per aprire la modalità di rifornimento self-service anche al gas naturale ha superato il vaglio della Commissione Europea. Restano da apporre le firme di Ministero dell'Interno e Ministero dello Sviluppo Economico, dopodiché il testo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà legge. Tempistiche? Entro fine febbraio la conversione, altri 30 giorni per l'entrata in vigore. Da marzo, o più probabilmente aprile, il nuovo corso del metano: il pieno anche di notte, senza l'ausilio di alcun operatore.

COSA CAMBIA La novità comporterà alcuni passaggi tecnici e disciplinari, tra i quali un provvidenziale mini-corso di formazione rivolto agli automobilisti in procinto di rifornire di metano. Un video tutorial multilingue si sbloccherà non appena verrà completata la procedura di pagamento elettronico, quindi con Bancomat o carta di credito. Il sistema non chiederà invece l'autenticazione dell'utente, oggi obbligatoria per gestori e personale di servizio. Ne consegue che la responsabilità dell'operazione cadrà in capo all'automobilista stesso, sollevando invece il titolare dell'impianto. Modifiche anche alla pistola di erogazione del metano, con l'introduzione di un pulsante di ritenuta.

EUROMETANO La riforma snellisce così una prassi, quella del rifornimento di gas naturale, che sin qui condizionava almeno in parte sia gli spostamenti quotidiani dei proprietari, sia anche l'acquisto stesso di un'auto a metano, scelta in verità ben più influenzata dalla capillarità o meno della rete, con grandi differenze tra il Nord e il Sud Italia. Fluidificate le procedure di "ricarica" di bombole di gas, lo Stivale raggiunge inoltre nazioni come Austria, Svizzera e Germania sulle cui strade il metano self-service è la norma. Trascorso un naturale periodo di apprendistato, impugnare l'erogatore e rabboccare il serbatoio sarà semplice come fare il pieno di benzina.