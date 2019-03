Autore:

Lorenzo Centenari

PIEDE SUL GAS Ci riempiamo la bocca di auto elettriche, versiamo fiumi di inchiostro elogiando le loro proprietà di autonomia, ecologia, performance. Stiamo certamente preparando il campo a una rivoluzione senza precedenti, tuttavia non dimentichiamo come l'alimentazione alternativa per definizione, anche nel 2019 resta il gas. L'offerta di modelli a metano è circoscritta ad FCA, Gruppo Volkswagen e PSA (attraverso il marchio Opel), eppure i numeri sono di dieci volte superiori all'auto a emissioni zero: il metano oscilla tra l'1% e il 2% di quota, l'elettrica non si schioda dallo 0,1%. In questo speciale raccogliamo articoli e approfondimenti su un carburante che grazie agli investimenti dell'industria europea assapora oggi una seconda giovinezza. E che nella transizione verso la mobilità futura, reciterà ancora per anni un ruolo primario.