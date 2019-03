Autore:

Lorenzo Centenari

CHI VA PIANO... Risparmiare all'acquisto, risparmiare alla stazione di rifornimento. Non esiste soluzione più efficace di un usato a metano, e pazienza se la propria utilitaria non sarà un fulmine di guerra. Scegliere l'auto col portafogli anziché col cuore in mano è un rito saggio. Sia in ottica di economie quotidiane, sia in chiave ecologia: oltre a quella di sostenere percorrenze extraurbane in cambio di una banconota di piccolo taglio, il gas naturale ha infatti altre proprietà. Tra le quali, il rispetto dell'ambiente. Gli odierni impianti a metano sono ancor più efficienti, tuttavia anche il mercato di seconda mano è ricco di proposte valide. In collaborazione col portale online di compravendita AutoUncle, ecco la top ten dell'usato "a tutto gas".

STRAPOTERE FIAT Nessuna sorpresa nell'apprendere come anche sulla piazza secondaria la regina di segmento sia Fiat Panda. Da gennaio a marzo 2019, gli esemplari di versioni a gas naturale venduti a privati sono stati 3.651, a un prezzo medio di 5.400 euro e con un'età media di 9 anni. Secondo gradino del podio per un'altra icona Fiat come l'eccentrica Multipla, 1.409 passaggi di proprietà e un esborso medio di 2.900 euro. Multipla Natural Power detiene a sua volta due primati, quello di auto a metano più economica, ma anche più anziana: l'anno di immatricolazione che ricorre più spesso è il 2006. Medaglia di bronzo infine per Fiat Punto, l'edizione in commercio a partire dal 2008: per la storica utilitaria del Lingotto, 1.054 unità e 3.800 euro di spesa. Al quarto posto, l'unico modello esterno al Gruppo FCA: è Volkswagen Golf, 703 transazioni a una media di 17.500 euro. Il resto della classifica è un dominio Fiat: Grande Punto, 500L, Lancia Ypsilon, i commerciali Doblò e Qubo, infine Punto Evo. Veterane di categoria, senza l'esperienza delle quali l'odierna offerta a metano non sarebbe tanto conveniente.