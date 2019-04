Autore:

Lorenzo Centenari

DE GUSTIBUS C'è chi, ovunque sia, è sempre in cerca di una presa di corrente, e chi invece ha maturato vera e propria dipendenza verso i "bomboloni". Non quelli alla crema, quelli di gas. Non che Seat all'elettrico non creda, anzi: ne sia prova il concept El Born presentato poche settimane fa a Ginevra. Ma all'auto a emissioni zero non si è ancora assuefatta: il presente è il metano, e fu al Salone di Parigi 2018 che portò con sé anche Arona TGI, terzo modello della gamma alimentato a CH4, ma soprattutto primo Suv al mondo a ricorrere a questa forma di alimentazione alternativa. Che è economica, pulita, ora anche molto efficiente.

TURBO METANO A propellere Seat Arona TGI è il 3 cilindri sovralimentato 1.0 EcoTSI di origine Volkswagen, 95 cv quando i cilindri bruciano benzina, appena 5 in meno (90 cv) quando gli iniettori sparano nella camera di scoppio una miscela di aria e gas. Completano la scheda tecnica una coppia di 160 Nm tra 1.900 e 3.500 giri, una velocità di 172 km/h e un'accelerazione 0-100 km/h in 12,8 secondi.

TRE PER UNO Cifre che non faranno di Arona TGI un autentico fulmine di guerra, ma vuoi mettere il risparmio al distributore? Oltretutto i tre serbatoi di metano, dalla capacità complessiva di 14,3 kg, le permettono un'autonomia di oltre 360 km, percorrenza che cresce di ulteriori 160 km quando il motore pesca dalla mini-riserva di benzina (9 litri). E a proposito di bombole: stivate sotto il piano di carico, non sottraggono eccessivo spazio al bagagliaio, dal dignitoso volume di 282 litri.

ECOLOGICO, ECONOMICO Perché il metano (un fenomeno tutto italiano, sul territorio si contano 1.300 stazioni) è presto detto. In Italia le auto "bifuel" godono di numerosi vantaggi economici, variabili regione per regione: si va dall'esenzione del ticket per le zone con restrizione al traffico fino all'esenzione totale dal bollo, che in altri casi è comunque scontato del 75%. Se poi parliamo di impatto ambientale, un’auto a metano sparge circa il 25% in meno di emissioni di CO2 rispetto all’equivalente modello a benzina. Oltre ai benefici ecologici e fiscali, la duplice alimentazione comporta costi per chilometro estremamente bassi: fino al 50% in meno rispetto alla benzina, il 30% in meno rispetto a un diesel.

SUV CHE VINCE... Ma torniamo alla protagonista di giornata. Metano a parte, Arona TGI è anche un'Arona al 100%, cioè un Suv compatto (è lungo 4.138 mm, largo 1.780 mm e alto 1.552 mm) dal tipico look Seat, quindi complessivamente semplice e lineare, ma al tempo stesso giovanile e ben proporzionato. Arona si distingue in particolare per una gamma di dotazioni a richiesta ricca e variopinta, tra cui 68 combinazioni di colori. L’altezza da terra della carrozzeria di 190 mm ne legittima l'appartenenza all'universo Sport utility.

SICURAMENTE SEAT Ma è soprattutto in termini di sicurezza passiva, attiva e preventiva, che per il suo segmento Seat Arona TGI rappresenta una svolta. Sistemi di assistenza alla guida come Front Assist (frenata automatica con riconoscimento pedoni), Hill Hold Control, fari full LED, rilevatore di stanchezza, sensori e luci pioggia e sistema di frenata multipla (Multi Collision Brake). Tra gli equipaggiamenti a richiesta, anche Rear Cross Traffic Alert (per uscire da un parcheggio in retromarcia), Blind Spot Detector e assistenza al parcheggio Park Assist, utile sia per il posteggio parallelo in retromarcia, sia per quelli "a pettine".

TECHNO ARONA Tra le tecnologie di bordo, ecco apertura e avviamento senza chiave, telecamera posteriore, touchscreen a colori da 8 pollici e caricabatterie wireless per cellulari con amplificatore del segnale GSM. L'infotainment Full Link consente di sincronizzare telefono e vettura tramite Apple CarPlay o Android Auto, in più comprende app come Shazam e Amazon Alexa, ottima per ridurre il rischio distrazione.

PREZZI? Si parte da 18.800 euro per la versione Reference, arrivando a 23.000 euro per le ricche Arona TGI Xcellence e FR. Con la possibilità, volendo, di pagare l'auto anche poco alla volta attraverso il finanziamento flessibile Seat Senza Pensieri: anticipo, rata fissa a 159 euro al mese, possibilità di restituire l'auto anziché saldare la maxi-rata.

COMING SOON Bene, è il momento di avviare il motore e farsi un giro nei dintorni di Madrid insieme a lei, Arona, l'unica auto a metano che è anche un Suv. A brevissimo, qualche impressione di guida a caldo.