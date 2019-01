Autore:

Emanuele Colombo

CROSSOVER A BENZINA Male diesel, ok SUV e crossover, specie se compatti: questi, in sintesi, i dati del mercato dell'auto 2018 aggiornato a dicembre. In questo contesto si inserisce a meraviglia una comparativa realizzata in Inghilterra dai colleghi di Auto Express (qui l'articolo in inglese), che hanno messo a confronto tre mini SUV di sicuro interesse anche in Italia. Parliamo della Fiat 500X con motore a benzina 1.0 tre cilindri turbo da 120 CV; della Seat Arona, anch'essa dotata di un 3 cilindri benzina TSI da 115 CV, e della Renault Captur con il benzina TCe 90: pure lui a 3 cilindri, ma con 900 cc di cilindrata e 90 cavalli di potenza. Ecco come è andata...

I TERMINI DELLA SFIDA Il confronto della testata inglese si è articolato, come è ovvio, su vari aspetti, che comprendevano design e qualità del progetto, sensazioni di guida, praticità, costi di esercizio e l'esito di sondaggi sulla soddisfazione del cliente. Le valutazioni su listini e costi di esercizio relativi al mercato inglese, è bene chiarirlo, non sono identici a quelli che dovremmo fare basandoci sui dati del mercato italiano, ma vale comunque la pena esaminare le conclusioni a cui arriva la comaprativa britannica.

THE WINNER IS... Per gli inglesi, a vincere la sfida è la Seat Arona: veloce, confortevole, pratica e meno assetata, può disporre del migliore impianto di infotainment del lotto. La Fiat 500X si piazza al secondo posto: dell'italiana piacciono lo stile e la personalità del nuovo motore, tanto grintoso quanto raffinato nell'erogazione. Meno convincenti l'assetto, un po' rigido, la scorrevolezza del cambio manuale nelle accelerazioni al limite e i consumi appena più alti di quelli della Seat.

NON CHIAMATELA PERDENTE Al terzo posto si piazza la Renault Captur, giudicata meno convincente della Fiat per quanto riguarda praticità e infotainment, ma che vanta consumi, emissioni e costi di esercizio più contenuti: anche a prezzo di prestazioni meno brillanti. Va da sé che in questo giudizio pesa molto la scelta della motorizzazione: in UK, la Captur a benzina è ora disponibile solo in versione da 90 CV e l'impossibilità di scegliere il più pimpante TCe 130 CV l'ha penalizzata. Probabilmente, se la sfida si fosse svolta in Italia, l'esito sarebbe stato diverso.