Autore:

Matteo Gallucci

LA NOTTE (NON) PORTA CONSIGLIO Sembra tutto fatto: è pronta una nuova tassa per il settore auto. Durante il vertice notturno, a cui hanno partecipato il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia Tria, è stato raggiunto l'accordo sulla manovra da mandare a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Il grande scontro è avvenuto su uno dei dossier più spinosi: la ecotassa auto 2019 che investe il mercato delle auto di nuova immatricolazione. Vediamo assieme come è stata modificata dopo la negoziazione politica e come funzionerà per il 2019.

COSA CAMBIA Il bonus malus verrà applicato soltanto ai SUV e alle auto di lusso. Sulla carta sono salve le utilitarie e la Fiat Panda, tanto amata dagli italiani, che era stata tirata in ballo da tutti in contrapposizione alla dispendiosa Tesla: elettrica e beneficiaria del bonus. La tassa si applicherebbe alle auto con emissioni di almeno 20 punti in più rispetto alla norma originaria. Così da disincentivare l'acquisto di auto inquinanti, che pagheranno la tassa a partire dai 130 g/Km di CO2 dichiarato in sede di omologazione. Da Palazzo Chigi non sono emersi i criteri che definiscono quali modelli di auto rientrano nella categoria della nuova tassazione e con quale metodo si misurerà l'appartenenza al segmento del "lusso". Per ulteriori dettagli bisognerà aspettare la giornata di domani, quando il testo sarà portato direttamente in Senato.

BONUS E INVESTIMENTI Viene confermato il bonus fino a seimila euro per l'acquisto (anche in leasing) di auto che emettono poca CO2 ovvero quelle ibride ed elettriche ma anche alcune a gas. Le fasce di emissioni previste sono tre e vengono così suddivise: da 0 a 20, da 20 a 70, da 70 a 90 g/km. Solo nel primo caso si potrà usufruire del pieno bonus pari ad un contributo di 6 mila euro, nella seconda fascia si dimezzerà a 3 mila euro e per l’ultima viene ancora dimezzata a sua volta a 1.500 euro. Oltre agli ecoincentivi è pronto un piano investimenti per l'istallazione capillare su tutto il terriotorio delle colonnine di ricarica per auto elettriche e c’è anche l’ok da parte del governo per i fondi da inserire in Manovra da destinare alla costruzione della metropolitana di Roma e alla soluzione del problema delle buche delle strade capitoline.