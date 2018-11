Autore:

Marco Congiu

ESISTE DAVVERO? SUV, SUV e ancora SUV. In un mercato dell'auto condizionato più che mai da queste tre lettere, è difficile trovare uno sport utility vehicle che possa adattarsi alle più diverse situazioni della vita di tutti i giorni. Proviamo ad indagare insieme con voi: cosa deve avere il perfetto SUV compatto? Deve avere ovviamente dimensioni contenute, diciamo inferiori ai 4,20 metri. Deve essere comodo per cinque persone, sapendo offrire una buona abitabilità ed una generosa capacità di carico. Deve garantire la compatibilità ed il mirroring con i più moderni smartphone, oltre ad avere alcuni aiuti alla guida essenziali, cruise control su tutti. Non deve essere pesante da guidare e deve consentirci di macinare tanti km spendendo pochi euro. E, già che ci siamo, vogliamo privarci della trazione integrale intelligente? Direi di no. Quindi, con tutti questi paletti, il cerchio si restringe... E allora un consiglio ve lo diamo noi: la Ford EcoSport 2018 in allestimento ST Line, motore 1.5 TDCi EcoBlue da 125 CV e trazione AWD. Vediamo come se la cava!

PERFETTO IN CITTÀ Con dimensioni di 4,10 metri di lunghezza per 1,77 di larghezza e 1,65 di altezza, la Ford EcoSport 2018 entra di diritto nella categoria dei SUV compatti. Adatto per una famiglia, lo sport utility della casa di Dearborn offre tanta praticità tra le vie cittadine. Lo sterzo è morbido ma sincero, per nulla stancante ma capace di offrire ottime sensazioni in una guida frizzante. La visibilità è ottima a 360°, con pochissimi angoli bui che vengono compensati egregiamente dalla retrocamera e dai sensori affogati lungo tutto il perimetro dell'auto. Anche la capacità di carico è valida: con valori di partenza di 356 litri che raggiungono un massimo di 1.238 abbattendo lo schienale posteriore, la EcoSport si prospetta adatta a tutte le esigenze, da chi vuole caricare la spesa settimanale a chi si vuole lanciare nei lunghi viaggi.

VALIDO PER VIAGGIARE Nell'extraurbano e nelle lunghe trasferte, la EcoSport 2018 è un'ottima compagna di viaggio: il motore da 1.5 litri TDCi EcoBlue è accreditato di 125 CV e di 300 Nm di coppia massima. I consumi dichiarati sono di 5,6 l di gasolio ogni 100 km, valori che non ci faranno assolutamente diventare i migliori amici del nostro benzinaio. Silenziosa anche alle alte velocità, questa EcoSport è comoda e morbida anche in autostrada, con sedili che accolgono ottimamente anche i passeggeri di taglia forte. Il cambio manuale a sei marce ha una leva corta, con innesti precisi e rapidi che aumentano in maniera sensibile il piacere di guida. Sì, anche per un SUV.

QUELLO CHE SERVE La Ford EcoSport 2018 porta con sé il SYNC3, orgoglio tecnologico e più avanzato sistema di infotainment dell'Ovale Blu. Oltre alla navigazione e alla radio DAB integrata, abbiamo la compatibilità garantita con i moderni smartphone grazie ad Android Auto ed Apple CarPlay. Così facendo, sarà dura distrarsi anche quando ascoltiamo ed inviamo i messaggi ai nostri contatti. A ciò si aggiungono anche cruise control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, keyless entry e blind spot information system. Tutto quello che serve e anche di più, insomma.

È IL PERFETTO SUV COMPATTO? L'auto perfetta non esiste, lo ripeto sempre. Nel caso della Ford EcoSport, però, ci si avvicina e non poco: ottima comodità, validi consumi, dimensioni contenute ma ugualmente accoglienti e bagagliaio capiente. Se a ciò aggiungiamo anche un buon sistema di infotainment, le caratteristiche che avevamo indicato per trovare il perfetto SUV compatto vengono spuntate praticamente tutte. La Ford EcoSport che abbiamo utilizzato nel video che potete trovare al termine di questo articolo, costa 28.600 euro.