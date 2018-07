Autore:

Marco Congiu

SEMPRE LEI La Ford EcoSport 2018 è un'auto che conosco e che ho già avuto modo di provare ed apprezzare ad inizio 2018. È uno dei B-SUV di maggior successo nel nostro paese, e giunto al restyling di metà carriera prova ad alzare ulteriormente l'asticella per impensierire le rivali di sempre, dalla Renault Capture alla Hyundai Kona passando per Peugeot 2008, Citroen C3 Aircross, Seat Arona, Suzuki Vitara, nuova Dacia Duster e chi più ne ha più ne metta. Una variazione sul tema che non avevo avuto modo di provare qualche mese fa è la EcoSport AWD dotata di Intelligent All-Wheel Drive. È ora di colmare la lacuna.

AFFARI DI FAMIGLIA La Ford EcoSport AWD va a completare la gamma di SUV integrali dell'Ovale Blu, avvicinandosi alle sorelle maggiori Kuga e Edge. E proprio il look della piccola EcoSport si avvicina agli Sport Utility maggiori, con una mascherina squadrata di un bel nero lucido che le dona carattere, oltre alla fanaleria a LED e alle immancabili barre portatutto al tetto. Dietro scompare la ruota di scorta dall'allestimento di serie, ma per chi non volesse privarsene a listino è pur sempre presente come optional. La maniglia del bagagliaio è sempre affogata nel fanale di destra, non immediatamente per chi non vi è avvezzo.

INTERNI, UNA CERTEZZA Dentro sono tanti i tocchi di stile che avvicinano la EcoSport 2018 alla nuova Ford Fiesta. La plancia è pulita, con pochi tasti fisici, e compie un deciso passo avanti rispetto alla versione pre-restyling, donando all'auto una sensazione di qualità percepita molto valida. Al centro si staglia il display dell'infotainment da 8” che utilizza il sistema SYNC 3, ultimo ritrovato di settore in casa Ford, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Il cruscotto è molto simile, per non dire identico, a quello della Fiesta 2018: contagiri e tachimetro sono sempre digitali, ma al centro compare un piccolo display dal quale ricavare ogni utilissimo dato di marcia.

PREZZI Come già detto, la Ford EcoSport 2018 si rinnova in tanti particolari, compreso il prezzo. Per portarvi a casa una nuova EcoSport dovrete mettere in cantiere almeno 19.000 euro, che diventano 24.000 per la EcoSport AWD. Ma adesso basta con i freddi numeri, è ora di vedere come se la cava questo SUV tra le strade sterrate vicino Cortina!