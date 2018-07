Autore:

M.A. Corniche

TUTTA NUOVA Chi ha amato e ama tuttora le Jeep CJ5 e CJ7 degli anni 70 con la Golden Eagle sul cofano, il motore V8 e il cambio a tre marce, forse mi criticherà per quanto sto per dire. È vero, la Jeep da indossare nasce proprio con quelle CJ, ma la Jeep Wrangler 2018 per me è la Wrangler serie JK più bella di sempre. Nasce sulle forme super sexy della Wrangler CK del 2007 ma diventa ancora più sexy e tecnologica, più piacevole e tuttofare, più preziosa e meglio rifinita. E non fatevi ingannare: la nuova Wrangler non è un restyling, è tutta nuova.

DNA JEEP Lo stile, innanzitutto. Le forme sono quelle della serie CK, ma la nuova Wrangler 2018 è meno spartana, più muscolosa e più pregiata. I fari sono più grandi e, oltre a rendersi disponibili anche a LED, scavano le due barre più esterne delle sette feritoie tipiche di (quasi) tutte le Jeep, riprendendo lo stile delle Jeep CJ. Le luci posteriori, anch’esse LED, riprendono lo stile a scatolotto inaugurato proprio dalle CJ e aggiornato finora, ma più elaborato e moderno. Il cofano è bombato, sui parafanghi anteriori si aprono bocche di ventilazione e il paraurti anteriore, con il grande scavo per i fendinebbia, sembra meno imponente e plasticoso. Come i parafanghi che, sdoppiandosi in due parti, con un baffo che sembra applicato a posteriori per una preparazione speciale, sono più leggeri e, al contempo, più aggressivi. Gli anteriori, poi, incorporano frecce e luci diurne a LED. Contengono ruote di serie da 17 pollici, disponibili optional da 18”.

OFFROAD A CIELO APERTO Si abbassa anche la linea di cintura, per ottenere finestrini sempre squadrati ma un poco più grandi e in grado di offrire maggiore visibilità, utile in città e nei posteggi ma soprattutto nel fuoristrada. Per la medesima ragione anche l’attacco della ruota di scorta è più basso di circa 30 centimetri. La Jeep Wrangler 2018 rimane fedele a se stessa, con il parabrezza abbassabile sul cofano, ma il rollbar, saldato alla carrozzeria e in tinta, è completo fino a nascondersi dietro alla cornice del parabrezza, garantendo sicurezza oltre che lasciare in posizione lo specchio retrovisore. Il parabrezza (con la cornice in alluminio) si abbassa, le nuove porte in alluminio si smontano e la nuova Jeep Wrangler offre tre possibilità di avere il vento nei capelli. La più spartana, con il tetto in tela Zipperless Premium Sunrider, ovvero senza cerniere. Oppure con l’hardtop squarciato in alto dallo Sky One-Touch powertop, un grande tettuccio in tela apribile elettricamente. Oppure con la soluzione introdotta dalla serie CK, con l’hardtop in tre pezzi Freedom Top, di cui due sono tettucci sopra i posti anteriori. Ma con la Wrangler 2018 smontarli e trasformarla in una sorta di Targa è più facile e meno macchinoso,

INTERNI, CHE CAMBIAMENTO Se all’esterno la nuova Jeep Wrangler può sembrare un bel restyling, l’interno è davvero un salto nell’iperspazio. Da fuoristrada la Wrangler diventa un SUV. Cambia lo stile, più ricercato e sempre più Jeep, e cambiano i materiali. La plancia, un po’ plasticosa e anomina, lascia il posto a una plancia a T, con una fascia orizzontale che include strumenti, bocchette di ventilazione e schermo infotainment, disponibile in tinta con la carrozzeria o rivestita in pelle, che si appoggia su una consolle centrale con i comandi della climatizzazione e secondari, gli alzacristalli elettrici e, per la Rubicon, i comandi per il fuoristrada duro. Non manca, davanti al passeggero, un bel maniglione. Per l’infotainment la nuova Wrangler può contare sulla quarta e ultima generazione del sistema Uconnect di FCA, più veloce e con una grafica ad alta risoluzione ben visualizzata da schermi touchscreen capacitivi (come quelli degli smartphone) da 7.0” o 8,4”, e compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Per la navigazione GPS si affida a TomTom Live, standard con lo schermo da 8,4” che include anche la funzione LIVE per il mirroring con lo smartphone su cui è stata installata l’applicazione Uconnect LIVE. Sempre per parlare di elettronica, il quadro strumenti incorpora al centro uno schermo TFT, monocromatico da 3,5” o a colori da 7”, a seconda delle versioni.

MOTORI E TRASMISSIONE Sul tunnel centrale della Wrangler 2018, oltre agli immancabili portabicchieri e alla leva del freno a mano, si trovano la leva del cambio, esclusivamente automatico a 8 rapporti, e quella per la trazione 4x4. Veniamo, così alla meccanica. Due motori disponibili in Europa, un nuovo diesel quattro cilindri bialbero 16 valvole in alluminio 2.2 Multijet con sistema di iniezione Common Rail a 2.000 bar e turbina a geometria variabile per 200 cavalli e 450Nm di coppia massima a 2.000 giri. L’alternativa a benzina è un duemila turbo Twin Scroll bialbero 16 valvole da 272 cavalli e 400Nm a 3.000 giri.

NEI SECOLI FEDELE Fedele alla sua anima da vera fuoristrada, la nuova Wrangler si fregia sempre del logo Trail Rated e ha il telaio a longheroni con moderne sospensioni multilink a cinque punti. A tenere al sicuro telaio e organi meccanici nei percorsi offroad più impegnativi ci sono quattro piastre di protezione (a cui si aggiunge una struttura tubolare in acciaio sulla Rubicon), gli sbalzi minimi garantiscono angoli di attacco, dosso e uscita Trail Rated a cui si aggiunge una capacità di guado pari a 76 centimetri. Parte dell’hardware offroad è anche la trazione 4x4, disponibile in due versioni per la Jeep Wrangler 2018: Command-Trac e Rock-Track. La prima consente, azionando la leva a sinistra del cambio, tutti gli schemi di trazione possibili: trazione solo posteriore, trazione integrale, trazione 4x4 con differenziale centrale bloccato e 4x4 con ridotte. Il passaggio da2WD a 4WD può essere effettuato fino a 72 km/h e, optional, è disponibile il differenziale posteriore a slittamento limitato Trac-Lok. Wrangler Rubicon adotta di serie lo schema Rock-Trac, che aggiunge marce ridotte più corte e l’ultima generazione dei differenziali Dana 44 con comando elettrico di bloccaggio Tru-Lok, oltre a un sistema di sgancio delle barre antirollio a comando elettrico per ottenere il massimo twist in fuoristrada.

LA FAMIGLIA WRANGLER La nuova Wrangler sarà disponibile da settembre in due versioni, a due e a quattro porte (che non si chiama più Unlimited) tre allestimenti: Sport, Sahara e Rubicon, con un pacchetto Overland disponibile per la Sahara che include cerchi da 18”, fari LED, cornici per griglia e fari, rivestimento della ruota di scorta in tinta carrozzeria e interni in pelle. La dotazione di sicurezza include 4 airbag, il Blind Spot Monitor e il Rear Cross Path, il Park Assist anteriore e posteriore, la telecamera posteriore e il controllo di stabilità ESC con ERM (Electronic Roll Mitigation). Dieci i colori disponibili per la carrozzeria. I prezzi della nuova Jeep Wrangler, al momento ancora non ufficiali, dovrebbero aggirarsi sui 46.000 come riportato dalla stampa spagnola.