Autore:

Marco Congiu

DA SPIAGGIA Il felice matrimonio tra FCA e l'Arma dei Carabinieri continua. L'ultima auto in ordine di tempo a indossare la divisa è la Jeep Wrangler. Il fuoristrada americano per antonomasia pattuglierà la riviera romagnola tra Cattolica e Bellaria, dividendosi tra asfalto e spiaggia.

SERVIZIO SPECIALE La Jeep Wrangler, non l'ultima generazione, è stata arricchita dal pacchetto Mopar One Pack: si tratta di personalizzazioni che ne rialzano l'assetto di 2 cm grazie ad ammortizzatori specifici, oltre a cerchi in lega neri da 17”, paraspruzzi e codolini. Non mancano lampeggianti, sirena, portamitra e radio portatile. Sotto il cofano abbiamo il 2.8 CRD da 200 CV in abbinato al cambio automatico.

ULTIMA DELLA SERIE Il sodalizio tra Fiat Chrysler Automobiles e l'Arma dei Carabinieri ha prodotto, nella storia recente, alcuni risultati degni di nota, Giulia Quadrifoglio su tutti. Non mancano poi anche la Jeep Renegade e la Fiat Tipo, mentre la Polizia risponde con la Giulia Veloce.