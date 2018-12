Autore:

Luca Cereda

CI SIAMO ANCHE NOI Nei lavori in corso per ricalibrare la ecotassa auto 2019 e gli incentivi alla rottamazione per favorire l'acquisto di auto elettriche e ibride sfuggono per la prima volta notizie riguardanti le due ruote. Nell'ultima versione del testo dell'emendamento alla manovra, infatti, sono previsti anche 10 milioni di incentivo all'acquisto di motocicli elettrici e ibridi a fronte della rottamazione di moto e scooter euro 0, 1 oppure 2.

MAXISCOOTER IN SALDO L'incentivo di cui ciascun cittadino può godere è pari al 30% del costo del motociclo acquistato e sino a un massimo di 3.000 euro. Fino ad esaurimento della cifra stanziata, oviamente. Ma il problema è: che cosa compro, oggigiorno? A queste condizioni godrebbero del massimo dello sconto possibile moto elettriche e scooter di per sé piuttosto costosi: un BMW C-Evolution, ad esempio, il cui prezzo va dai quasi 15.000 agli otre 16.000 euro, oppure moto come la Energica (prezzi da 26.000 euro) o la Zero (prezzi da 12.800 euro).

DALL'URBAN ALL'ENDURO Non mancano proposte elettriche alternative, e più abbordabili. Qualcuna, magari, vi è già passata sott'occhio sotto forma di scooter sharing, come gli Askoll (da 2.690 a 3.490 euro), dotati di motore e elettronica italiani, oppure i Go!. Agli incentivi accede anche la spagnola Bultaco Albero: sembra una bici, e pure di quelle fighette, ma è omologata come ciclomotore e fa i 45 km/h (costa quasi 6.000 euro). Perfino l'enduro elettrico – stante la situazione, e in attesa di ulteriori dettagli – è compreso nel bonus: una KTM Freeride E-XC (11.700 euro) può essere presa col massimo sconto.