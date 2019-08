Autore:

Giulia Fermani

STAND MERCEDES Presenza importante per Mercedes a Francoforte 2019. Al Salone di settembre, infatti, la Casa della Stella presenterà la GLA, la Classe A ibrida plug-in e la GLB 7 posti. Tutti pronti per conoscere da vicino anche i SUV Mercedes GLE Coupé e la sorella sportiva Mercedes AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé. Firmerà il foglio delle presenze anche Mercedes EQV, il secondo modello della Stella a debuttare sul mercato anche in versione a emissioni zero.

MERCEDES GLA L'entry level della gamma Suv Mercedes, la GLA, conserva lo stile arrotondato che dal lancio nel 2013 l'ha sempre caratterizzata. Anche la nuova generazione esisterà in variante a trazione integrale 4MATIC e in formato sportivo AMG. Quasi certa l'introduzione di una motorizzazione ibrida plug-in a partire dal 2021, a fianco dei soliti 4 cilindri turbo diesel e benzina.

MERCEDES GLB Il Suv compatto in stile "boxy" che fa il verso a Classe G, Mercedes GLB avrà in perfetto stile Mercedes due alterego da combattimento: AMG GLB 35, AMG GLB 45. L'entry level della gamma ad alte prestazioni scenderà in campo entro la fine del 2019, mentre per la versione super performante (AMG GLB 45) bisognerà aspettare il 2020 inoltrato. Ma la pazienza sarà ricompensata da un crossover 7 posti con 380 CV di potenza.

MERCEDES GLE Con la seconda generazione di GLE, Mercedes vorrebbe proporre una linea ancora più filante, con spunti e rimandi alle coupé best seller di Casa come la CLS o la più piccola CLA. Coda ancora più inclinata, quindi, per proporzioni più filanti. Le nuove GLE Coupé e AMG GLE 53 arriveranno negli showroom del nostro Paese non prima della primavera 2020, ma firmeranno il foglio presenze di Francoforte 2019. Rivali naturali? Bmw X6 e Audi Q8.

MERCEDES CLASSE A Mercedes Classe A e Classe B plug-in rendono le mosse dalle rispettive versioni equipaggiate di 4 cilindri 1.3 turbo benzina da 163 CV, unità insieme alla quale ora convive un motore elettrico da 75 kW (102 CV) alimentato da batterie da 15,6 kWh di capacità (e 150 kg di peso). Il risultato è una potenza di sistema di 218 CV e una coppia massima di 450 Nm e fino a 70 km percorribili in solo elettrico. Per Mercedes A 250 e il listino parte da 36.940 euro in caso di carrozzeria convenzionale e da 37.300 euro per la A 250 e Sedan. Per Mercedes B 250 e preparate un assegno dA 37.660 euro.

MERCEDES EQV Rinnovato a primavera 2019, Mercedes Classe V è ora il secondo modello della Stella - dopo il Suv EQC - a debuttare sul mercato anche in formato a emissioni zero. Mercedes EQV monta un motore sincrono da 204 CV di potenza e 362 Nm di coppia, alimentato da batterie agli ioni di litio da 90 kWh di capacità. Autonomia promessa di 405 km.