Autore:

Andrea Brambilla

UNA NUOVA ERA Si chiama EQC 400 la prima auto elettrica Mercedes, la capostipite della neonata famiglia EQ. Ormai gli EV stanno lentamente entrando nella testa degli automobilisti, che oggi sono più predisposti ad accettare un cambiamento epocale. Una lenta e costante evoluzione che vede le Case automobilistiche impegnate nell'abbattimento delle emissioni in questa transizione energetica.

MONDO VS TESLA Tesla rimane il punto di riferimento tra le vetture a zero emissioni grazie alle intuizioni di Elon Musk, il vero precursore della mobilità elettrica. Mercedes, BMW, Gruppo Volkswagen e altri si sono uniti nel consorzio che risponde al nome di Ionity, e stanno lavorando per creare una rete di ricarica veloce che entro il 2025 potrà contare su almeno 3.500 punti di fast charge. Mercedes arriva dopo Audi E-Tron e Jaguar E-Pace, ma prima di BMW nel mondo dei maxi-suv a batteria, oggi diventati un nuovo segmento.

DESIGN Le linee sono quelle di un Suv-coupé, con un design semplice e pulito; da fuori sembra sì una Mercedes, ma non una vettura elettrica. Il frontale è caratterizzato da una striscia di LED che collega i fari con tecnologia Matrix; al posteriore troviamo linee semplici e un diffusore con funzioni aerodinamiche. Qui la fanaleria è composta da una striscia continua di diodi luminosi, che divide in due la coda. Uno stile paragonabile al nuovo corso stilistico dettato da Porsche con la nuova genererazione di Cayenne, Macan e Panamera.

TIENI IL TEMPO La nuova Mercedes EQC 400 può essere ricaricata tramite le colonnine ad alta potenza, oppure da casa tramite una comune presa standard. Diverse le tempistiche di ricarica che oscillano dai 40 minuti per arrivare all’80% della capacità tramite prese da 110 kW per superare le 24 ore d’attesa con le prese meno potenti.

PESO PIUMONE… I motori sono due, uno anteriore ad alta efficienza ed uno posteriore per la performance, complessivamente sono in grado di offrire 760 Nm di coppia e una potenza massima di 408 CV. Il pacco batterie da 80 kWh garantisce un autonomia di 417 km secondo l’omologazione nel ciclo WLTP. Quasi da sportiva le prestazioni, soprattutto se pensiamo al peso di 2,5 tonnellate: la EQC 400 accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e ha una velocità massima di 180 km/h autolimitata.

SORELLE DIVERSE C’è tanto della Mercedes GLC in questa EQC: la linea di montaggio condivisa e un telaio comune modifcato, hanno permesso di tenere bassi i costi di produzione senza privazioni in termini di stile o equipaggiamento. I 4,76 m di lunghezza e il passo di 2,87 m, assicurano una notevole abitabilità interna oltre che garantire una capienza del vano di carico tra i 500 e i 1.100 litri.

INTERNI SPAZIALI Gli interni sono un trionfo di pelle e finiture pregiate; tutti gli assemblaggi sono curati nei minimi dettagli, aspetto quasi scontato quando si parla di un marchio premium come Mercedes. La plancia è dominata dal sistema MBUX connesso in rete, che ha fatto il suo debutto sulla nuova Classe A; questa tecnologia sfrutta due schermi da 10,2 pollici da cui è possibile controllare ogni singolo parametro della vettura. Pronunciando la frase “Hey Mercedes” si gestiscono tutte le funzioni della EQC. Il sistema di navigazione è stato aggiornato con la mappa dettagliata di tutte le stazioni di ricarica, per agevolare la pianificazione degli itinerari e scongiurare ogni possibile “ansia da ricarica”. Per essere sempre connessi è disponibile anche un'app con la quale sarà possibile controllare da remoto numerosi parametri della vettura.

HI-TECH (OVVIAMENTE) La Mercedes EQC è in grado di rimanere in carreggiata, di frenare e accelerare seguendo l’auto che la precede e di leggere la strada, per adattare la velocità in base alle curve che si vanno ad affrontare. Grazie al cruise control adattivo, la EQC è anche capace di utilizzare al meglio il flusso d'energia sulla base del profilo altimetrico del percorso che stiamo affrontando. Per esempio sfruttando al meglio le discese per recuperare energia. Tutta questo si traduce in una guida autonoma di secondo livello e in un livello alto d'efficienza energetica.

NIENTE DI REGALATO La lista degli optional è come al solito molto lunga e se non si sta attenti si rischia di raggiungere cifre da supercar. Si parte dai 76.839 euro per la entry level equipaggiata comunque di tutto punto.

ATTENZIONE La prova della nuova Mercedes EQC 400 è attualmente in corso. Aggiorneremo l'articolo al termine del test drive: tornate a trovarci su questa stessa pagina!