Autore:

La Redazione

MOTORE PIÙ POTENTE Partiamo subito dalla novità più succosa per gli amanti delle Mercedes-Benz GLC AMG Suv e Coupé, cioè il trattamento anabolizzante ricevuto dal V6 biturbo 3,0 litri, già di per sé bello carico di CV e Nm. I tecnici di Affalterbach hanno messo mano alla CPU del bombardone tedesco e, grazie alle correzioni del software, hanno tirato fuori altri 23 CV dal motore V6 di 60°, per un totale di 390 CV erogati a 5.500 giri/min., fermo restando i 520 Nm di coppia motrice tra 2.500 e 4.500 giri/min. La trasmissione alle quattro ruote – con ripartizione della motricità al 31% sull’asse anteriore e al 69% su quello posteriore – resta affidata a un cambio automatico con convertitore di coppia a 9 rapporti Speedshift TCT AMG.

CINQUE DRIVE MODES Il guidatore può scegliere fra cinque differenti modalità di guida: Slippery (per gli amanti dei traversi…), Comfort, Sport, Sport + e Individual, selezionabili tramite il sistema di gestione AMG Dynamics. Oltre a modificare differenti parametri per l'acceleratore e il cambio, varia anche la risposta dello sterzo e la taratura delle sospensioni pneumatiche adattive. L’incremento di potenza non ha portato a un miglioramento delle prestazioni su strada, che vedono le nuove GLC 43 4Matic AMG fissare lo 0-100 km/h in 4,9 secondi per una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Nonostante tali prestazioni, il consumo dichiarato nel ciclo misto è fissato a un rispettabile 10,6 litri/100 km (9,4 km/kitro) con un valore di emissioni di CO2 pari a 242 g/km.

LIFTING ALLA CARROZZERIA Le nuove Mercedes GLC 4Matic AMG e GLC 4Matic Coupé AMG sono state oggetto di un leggero restyling come tutto il resto della gamma GLC. Per il 2019, la carrozzeria è stata rivista sotto diversi aspetti, rendendola più attuale per mantenere coerente lo stile con i modelli AMG più recenti. L’effetto lifting è originato a partire dalla nuova calandra, che è più ampia e con listelli verticali cromati. L’avantreno è definito anche dalla nuova grafica dei fari a led, mentre i paraurti anteriore e posteriore hanno un rinnovato profilo. Le Mercedes GLC AMG montano anche cerchi in lega leggera di nuovo disegno, dal diametro variabile fra 19 e 21 pollici. Posteriormente, compaiono due tubi di scarico per lato, tipici AMG e l’estrattore alla base del fascione paraurti.

CAMBIA ANCHE DENTRO L’aggiornamento dell’abitacolo è focalizzato su una maggiore ergonomia complessiva è una più funzionale connessione fra guidatore, passeggeri e vettura. L’elemento di maggiore differenza col passato è il doppio schermo ad alta risoluzione – da 12,3” e 10,25” – racchiuso in un’unica cornice, al posto della strumentazione analogica del passato. Da qui si possono visualizzare e gestire tutti i servizi di bordo grazie all’adozione del sistema operativo MBUX di Mercedes-Benz, che consente di far funzionare l’infotainment tramite un nuovo touchpad collocato nel tunnel centrale oppure con i pulsanti a sfioramento sul volante, che replicano alcune delle funzioni del touchpad. Lascia perplessi il fatto che, nonostante l'aggiornamento, l’infotainment della GLC43 4Matic AMG e della GLC43 4Matic Coupé continui a funzionare senza il controllo touchscreen, come avviene sulle concorrenti. Mercedes-Benz non ha ancora diramato né il listino ufficiale, né la data di inizio vendita delle due mid-size Suv sportive.