Autore:

Lorenzo Centenari

A-TEAM Riflettori giustamente su GLB, il Suv compatto in stile "boxy" che fa il verso a Classe G. L'entry level della gamma Suv Mercedes resterà comunque lei, GLA. Se dal nostro lavoro quotidiano qualcosa lo abbiamo imparato, è che il ciclo di vita di un modello della Stella dura 7-8 anni. GLA prima edizione è nata nel 2013: se la matematica non è un'opinione, seconda generazione in arrivo nel 2020. Ecco qui un muletto pre-pre-produzione a passeggio nei dintorni di Stoccarda. Avete un dejavu? Non siete i soli.

UN GRADINO PIÙ SU Proprio per differenziarsi da sorella GLB, auto con la quale condividerà la piattaforma a trazione anteriore MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture), la stessa anche di Classe A e famiglia CLA (coupé e shooting brake), nuova Mercedes GLA conserverà lo stile arrotondato che l'ha sin qui caratterizzata, oltre a dimensioni comunque inferiori al 7 posti GLB. Al netto del camouflage di rito, le foto spia ritraggono uno sport utility compatto molto simile a quello che conosciamo, fatto salvo (così sembra) per una seduta leggermente sopraelevata. Proprio la posizione di guida eccessivamente vicina a terra è il tallone d'Achille della corrente GLA: salire e scendere sarà insomma un gesto un po' più semplice, ringraziano i clienti meno atletici. Idem per la visibilità: migliore sarà sia quella a lungo raggio, sia in fase di manovra.

HEY, GLA! Anche la nuova generazione esisterà in variante a trazione integrale 4MATIC e in formato sportivo AMG. Quasi certa l'introduzione di una motorizzazione ibrida plug-in a partire dal 2021, a fianco dei soliti 4 cilindri turbo diesel e benzina. Un'elettrica? Alte probabilità, visto l'andazzo. Ma la rivoluzione sarà dentro: ecco finalmente l'MBUX, croce e delizia delle Mercedes più recenti. Anche GLA avrà il suo schermo touch a tutta larghezza, assistente vocale, touchpad e il resto del pacchetto. Sorvoliamo sul collaudatore sorpreso a parlare al cellulare, sul prototipo l'MBUX deve essere ancora spento...