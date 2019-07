Autore:

Lorenzo Centenari

SI VIS PACEM... Da una visita alle diaboliche officine del reparto corse, nessuna Mercedes può accampare delle scuse per saltare il proprio turno. Né che sia un coupé, né uno sport utility compatto dall'aspetto di una Classe G in scala ridotta. Proprio così, anche nuova Mercedes GLB avrà il proprio alterego da combattimento, anzi più di uno: nomi in codice, AMG GLB 35, AMG GLB 45. Non è in fondo una sorpresa: i primi avvistamenti risalgono addirittura allo scorso inverno in Spagna, ora un'altra apparizione di GLB AMG in missione sotto copertura nei dintorni del Nürburgring. Due indizi non fanno una prova? Beh, parliamone.

...PARA BELLUM In un paio di scatti, il super mini-Suv è intento a far benzina: per alimentare il suo 4 cilindri turbo da 2 litri, dalla stazione di servizio dopotutto deve transitare con frequenza. A proposito: in configurazione AMG 35, nuova GLB dovrebbe sprigionare un output di 306 cv, pareggiando così il valore al banco del motore che equipaggia anche Classe A AMG 35. E se l'entry level della gamma ad alte prestazioni scenderà in campo entro fine 2019, per la versione super performante (AMG GLB 45) servirà attendere il 2020 inoltrato. Ma la pazienza sarà ricompensata da un crossover 7 posti con 380 cv di forza muscolare. Senza contare che si rumoreggia di una bestia da qualcosa come 422 cv, e che potrebbe rispondere alla sigla AMG GLB 45 S. Niente male, per un'auto la cui preoccupazione maggiore non è certo quella di arrivare prima sul traguardo.

ARMATURA Le foto spia recapitateci dal 'Ring inquadrano il muletto di una Mercedes GLB con assetto ribassato, spoiler, minigonne, insomma il classico Suv che gioca a fare la Gran turismo da Le Mans. Non fatevi influenzare dall'aspetto anonimo del doppio scarico: in magazzino sono pronti terminali di ben altra foggia. Idem con patate per i cerchi: non si scenderà sotto la misura di 18 pollici, e pazienza se il filtraggio delle buche non sarà lo stesso di una GLB per uso civile. Per stare in strada nonostante la sua esuberanza, AMG GLB 35 e derivate si attrezzeranno di trazione integrale 4MATIC associata a trasmissione robotizzata doppia frizione a 8 rapporti. Il training procede.