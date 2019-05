Autore:

Lorenzo Centenari

ALFABETO MERCEDES Ultime sedute di rifinitura per il Suv che nella flotta a ruote alte della Stella si piazzerà un gradino sopra GLA e uno scalino sotto GLC. E che a rigor di logica, si chiamerà Mercedes GLB. Le foto spia dalla Germania immortalano un esemplare ormai vicinissimo al prodotto di serie: le mimetizzazioni coprono ora soltanto il frontale e il posteriore, lasciando alla mercé dei curiosi la fiancata e il cofano motore. GLB sarà in vendita nel 2020 e introdurrà contenuti tutti nuovi.

COMPATTO SOLO FUORI Come la configurazione degli interni a 7 posti su 3 file di sedili, opzione comfort che nemmeno GLC. Sette posti, e in soli 4 metri e 65 di lunghezza: ma a bordo non si viaggerà come sardine, dal momento che Mercedes ha avuto cura di allungare la distanza tra gli assali il più possibile. Lo stesso design "Classe G style" (forme angolari ed un notevole sviluppo verticale) è a sua volta garanzia di spazio per la testa sia in seconda che in ultima fila.

DEBUTTO VICINO Come la più compatta GLA, anche Mercedes GLB nasce a trazione anteriore ma potrà essere equipaggiata, a scelta, anche di trazione integrale 4Matic a controllo elettronico. Quanto ai motori, stessa line-up (salvo sorprese) che già contraddistingue Classe A e Classe B: 4 cilindri benzina da 1,4 litri e 2 litri, 4 cilindri diesel da 1,5 litri e 2 litri. Prezzo di ingresso attorno ai 35.000 euro. A Shanghai vedemmo la concept, a breve il Suv si mostrerà senza più alcun segreto.