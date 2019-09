Autore:

Federico Sardo

ARRIVA TAVASCAN Cupra presenta Tavascan, il suo nuovo concept di SUV completamente elettrico, che verrà mostrato al pubblico al Salone di Francoforte. L'idea è quella di far convivere i punti di forza di un SUV, le prestazioni di Cupra e l'eleganza di una sport coupé, oltre ai vantaggi di una motorizzazione 100% green.

IL CONCEPT Quello dei SUV coupé elettrici è un segmento di mercato che, secondo le previsioni, dovrebbe andare verso una crescita del 15% annuo, ed è per soddisfare questa esigenza che, prima di lanciare un modello sul mercato, Cupra realizza una concept destinata a fornire l'impronta per tutte le prossime mosse della Casa in questo settore. Presentando Tavascan, che prende il nome da un piccolo paese sui Pirenei caratterizzato da un paesaggio mozzafiato, il CEO di Cupra Wayne Griffiths ha dichiarato che l'idea, con questa Concept, è quella di dimostrare che l'elettrificazione può non essere affatto un problema per quanto riguarda le prestazioni.

LE PRESTAZIONI Due motori 100% green, uno per asse, erogano 306 CV a quattro ruote motrici, per uno 0-100 km/h in meno di 6,5 secondi. L'autonomia di Cupra Tavascan, basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, arriva fino a 450 km, grazie a un pacco batteria agli ioni di litio da 77 kWh, posizionato sul pianale per mantenere basso il centro di gravità dell'auto e salvaguardarne così l'agilità.

GLI ESTERNI Cerchi in lega da 22" con design a turbina, il logo Cupra in posizione ribassata, prese d'aria, diffusori aerodinamici, illuminazione posteriore "coast to coast", colorazione metallica con fibra di carbonio e dettagli in rame: decisamente un aspetto aggressivo, quello di Tavascan. Un'aggressività particolarmente accentuata, forse, per sottolineare anche visivamente come secondo le intenzioni della Casa spagnola la motorizzazione verde possa non intaccare in alcun modo la possenza e la sportività di un veicolo dalle grandi prestazioni.

GLI INTERNI Per quanto riguarda gli interni, invece, l'idea di Cupra è quella di combinare eleganza e tecnologia attraverso colori a contrasto e carbonio strutturale, pelle e Alcantara, illuminazione d'ambiente diffusa a LED, un cruscotto digitale da 12,3” e un display per l’infotainment da 13”, schermi posteriori integrati e connettività avanzata. I sedili sono sportivi di tipo Bucket, rivestiti in pelle con effetto 3D. Appuntamento a Francoforte!