Autore:

Emanuele Colombo

DEBUTTO A FRANCOFORTE Attesa per il debutto ufficiale al Salone di Francoforte 2019, il prossimo settembre, ecco le foto spia della nuova Renault Megane Sporter facelift, immortalata in Spagna durante i collaudi ad alta quota.

NUOVO MOTORE I test in quota non sono un caso, visto che alla gamma dei motori già noti dovrebbe aggiungersi un nuovo diesel Blue dCi da 1,7 litri e 140 CV, che si porrà al vertice del listino. Confermati, per la nuova station wagon Renault, il motore a benzina da 1,3 litri, declinato nelle versioni da 140 e 159 cavalli, e il quattro cilindri a gasolio 1.5 Blue dCi i da 116 cavalli.

COME CAMBIA La camuffatura alquanto striminzita permette già un buon colpo d'occhio sulle forme definitive della Renault Megane Sporter 2020, particolarmente nella vista laterale. Il design complessivo, come si vede e come è lecito aspettarsi da un facelift, non cambia di molto e i principali aggiornamenti riguardano i fascioni anteriore e posteriore.

LE MODIFICHE IN DETTAGLIO Il design si rinfresca grazie a nuovi paraurti e un frontale di taglio sportivo che richiama quello della nuova Clio, in nome di un family feeling coerente. Al posteriore sembra di poter apprezzare gruppi ottici leggermente più compatti.

GLI INTERNI Secondo quanto si vocifera, a bordo dovrebbe debuttare uno schermo ancora più grande a centro plancia per l'infotainment ed è lecito attendersi anche qualche intervento cosmetico grazie a nuovi materiali per i rivestimenti.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Come si è detto dalla nuova Renault Megane Sporter 2020 i veli cadranno il 12 settembre prossimo, in occasione del Frankfurt Motor Show (IAA 2019). Non si hanno ancora notizie ufficiali riguardo alla data di commercializzazione né sul listino, ma è lecito aspettarsi che i prezzi d'attacco rimangano vicini agli attuali (attorno ai 22.000 euro), mentre il nuovo diesel potrebbe ritoccare leggermente verso l'alto l'attuale top di gamma, fissato a quasi 29.000 euro.