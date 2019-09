Autore:

Lorenzo Centenari

STELLA ELETTRICA Ora ne abbiamo la certezza, al Salone di Francoforte Mercedes schiera anche il concept di EQS, la sedan elettrica che sta alla gamma EQ come Mercedes Classe S sta alla flotta a combustione interna. Dalla propria pagina Facebook, la Stella diffonde gli schizzi degli interni. Quanto lusso, quanto spazio. Quanta tecnologia digitale, anche: colpiscono i mini display sui braccioli interno porta, ma anche lo schermo centrale sottile come un McBook Air, nonché il volantino rettangolare. Ancora qualche giorno, ed EQS non avrà più alcun segreto.

PROGETTO EX NOVO Dalle foto spia scattate in estate sulle strade attorno al quartier generale Mercedes, la futura ammiraglia elettrica del marchio avrà l'aspetto di una coupé a 4 porte e vestirà proprio i panni di alterego in chiave elettrica di nuova Classe S, rispetto alla quale EQS è comunque un progetto a parte. Già, perché una piattaforma a trazione posteriore non è adatta ad ospitare sotto il pianale un pacco batterie di grandi dimensioni: da qui la necessità di sviluppare un pianale apposito a trazione anteriore, con la quasi certa possibilità di upgrade a trazione (elettrica) integrale. Tempi di uscita? Si parla del 2021, quindi c'è tempo per abituarsi all'idea.