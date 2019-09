Autore:

Giulia Fermani

STAND SMART Passerella inaugurale al Salone di Francoforte 2019 per le nuove Smart EQ Fortwo ed EQ Forfour. Le versioni full electric dell'utilitaria per antonomasia subiscono un facelift importante, pensato per svecchiare linee e forme della city car classe 2014, e rilanciare il tema delle emissioni zero alla vetrina più importante dell'autunno.

SMART RITOCCHI L'estetica non è stata stravolta, salvo per la carrozzeria che appare un po' più affusolata, per la griglia frontale a nido d’ape allungata e, sempre all'anteriore, per i nuovi gruppi ottici, fendinebbia inclusi. Lato motore, nuove EQ Forfour ed EQ Fortwo 2020 sono equipaggiate da propulsore elettrico da 80 CV di potenza, alimentato da una batteria a ioni di litio che garantisce un’autonomia di circa 150 km.