Autore:

Federico Sardo

ARRIVA BRABUS B35 S È previsto per il Salone di Francoforte 2019, in programma dal 12 settembre, l'esordio di Brabus B35 S. Si tratta di un trattamento Brabus che si applica a Mercedes-AMG A35 4MATIC e che sarà probabilmente disponibile per l'acquisto subito dopo la premiere.

LE SPECIFICHE TECNICHE Quello che impressiona di più di questo aggiornamento sportivo, a una compatta già di suo molto performante, sono i dati tecnici: 365 cv, 460 Nm di coppia e uno 0-100 km/h in 4.4 secondi. Si tratta di un miglioramento rispettivamente di quasi 50 cavalli e di 60 Nm rispetto alle caratteristiche di A35 4MATIC, un upgrade che arriva dall'esclusivo modulo Brabus PowerXtra applicato al motore turbo da 2 litri. B 35 S avrà un cambio DCT a sette velocità e sarà a trazione integrale. Per quanto riguarda le ruote, saranno delle voluminose Monoblock T equipaggiate Pirelli.

GLI INTERNI Ma non è tutto: ci saranno infatti miglioramenti per quanto riguarda l'aerodinamica e alcune componenti in fibra di carbonio, come le rifiniture dei tubi di scappamento. Non mancano personalizzazioni anche negli interni, che vanno a coinvolgere per esempio sia i battitacco, sia i tappetini della vettura.

DICHIARAZIONI E PREZZO Ogni vettura sarà assicurata per tre anni o 100.000 km, a conferma - dichiara Brabus - "dell'incredibile qualità di tutte le migliorie apportate dalla più grande azienda indipendente al mondo specializzata in upgrade automobilistico". Quello che ancora non sappiamo? Nessuna informazione per quanto riguarda il prezzo, staremo a vedere.