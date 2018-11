Autore:

Lorenzo Centenari

ALZATI E CAMMINA Per par condicio, per raggranellare una fetta di mercato in più. Dopo la berlina, anche Focus familiare riceve il trattamento in stile off-road (o quasi): Ford Focus Active Wagon per coniugare capacità di carico e immagine un po' più crossover. Anche se gli inserti in chiave Suv non sono solo fuffa, anzi.

L'IDENTIKIT Già prenotabile in concessionaria (prezzi a partire da 25.750 euro), Focus Active Wagon declina dunque in chiave SW gli stessi principi della 5 porte, vale a dire altezza da terra maggiorata (+30 mm all'avantreno, +34 mm sull'asse posteriore), passaruota in plastica nera, paraurti anteriore rinforzato, griglia dal design specifico, infine mancorrenti al tetto standard. Dedicati all'allestimento "adventure" anche la barra con rifiniture argentate che attraversa il bordo inferiore del musetto e il disegno dei cerchi in lega.

INTERIOR DESIGN Non è tutto, perché anche all'interno Ford Focus Active Wagon (ultimo capitolo di una saga alla quale hanno già preso parte anche Ka+ Active e Fiesta Active, oltre ovviamente a Focus 5p Active) prende le distanze dalla sorella più stradale decorando i sedili con cuciture di colore blu e rivestendo volante e pomello del cambio in pelle conciata (o cuoio, fate voi).

FUORISTRADA, A NOI DUE I cromosomi off-road non sono solo slogan: le sospensioni posteriori sono state riviste per meglio assorbire le asperità dei fondi sconnessi o sdrucciolevoli, mentre i driving mode crescono a loro volta di due unità, includendo ora anche le funzioni Trail (sentieri) e Slippery (fondi scivolosi), oltre alle già note posizioni Normal, Sport ed Eco.

ACITVE TECHNOLOGY Motori? Focus Active SW spazia dal 1.0 Ecoboost turbo benzina da 125 cv al 1.5 Ecoboost 150 cv, passando per le alternative turbodiesel 1.5 TDCi 120 cv e 2.0 TDCi 150 cv. Lato trasmissione (dato per scontato che la trazione integrale non c'è, e nemmeno se ne sente la mancanza), la scelta è tra il manuale 6 rapporti e l'automatico a 8 velocità. Come il resto della gamma Focus, massima è infine l'attenzione alle tecnologie di infotainment (Ford SYNC 3) e assistenza alla guida (l'Evasive Steering Assist è per il segmento una premiere assoluta). Have fun!