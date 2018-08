Autore:

Marco Congiu

PER LE FAMIGLIE Se l'ultima volta vi ho parlato della nuova Ford Focus 5 porte Titanium con motore Diesel TDCi 1.5 e cambio automatico, stavolta ho deciso di salire a bordo della nuova Focus station wagon. Ma attenzione, non una station classica, bensì quella in allestimento ST-Line. Esteticamente più carica, si rivolge a quei papà che non vogliono privarsi di un'auto dal look cattivo ma non eccessivo, senza rinunciare alla possibilità di caricare mezza casa quando partono per un viaggio con la famiglia.

PIACERE CONCRETO Lunga 4,67 metri per 1,83 di larghezza e 1,48 di altezza, la nuova Focus station wagon 2018 cresce in tutte le misure rispetto alla generazione che va a sostituire. In allestimento ST-Line trovo dei piacevoli accenti sportivi a 360° sulla carrozzeria, come la presa d'aria frontale nero lucido, spoiler con appendici aerodinamiche, minigonne laterali, cerchi dal design ad hoc e diffusore dalla sola valenza estetica al posteriore. Nel complesso, la Focus sw 2018 ST-Line è un'auto che si fa notare e si distingue dalle concorrenti, anche grazie al nuovo corso stilistico che ho già apprezzato sulla 5 porte.

QUANTO SPAZIO Se, come vi ho già detto in questo video, non sono rimasto stupito dalla capacità di carico della nuova Ford Focus 2018 5 porte, il discorso cambia totalmente per la Focus station wagon. Il bagagliaio parte da 608 litri in configurazione standard, ben 118 in più rispetto alla Focus di terza serie, per toccare i 1.653 litri abbattendo il divano posteriore. Se non siamo ai vertici della categoria, poco ci manca. L'abitabilità complessiva è buona, e anche gli occupanti più alti non hanno alcun problema nel trovare tutta la comodità di cui hanno bisogno anche sedendosi dietro.

PLANCIA STUDIATA Gli interni della nuova Focus station wagon non differiscono rispetto alla 5 porte. La plancia si sviluppa con marcate linee orizzontali che ne amplificano la sensazione di spaziosità. Al centro si staglia il display touchscreen del sistema di infotainment SYNC3, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, mentre per chi non vuole rinunciare a rimanere sempre connesso, Ford offre la possibilità di utilizzare una scheda dati precaricata capace di generare un wi-fi utile per un massimo di 10 dispositivi. Il cruscotto presenta ancora contagiri e tachimetro analogici, oltre ad una evoluzione del monitor centrale dal quale ricavare le informazioni di marcia. All'assenza di una strumentazione digitale anche tra gli optional a pagamento fa da contraltare un valido head-up display di categoria superiore, disponibile a catalogo per 500 euro. Piacevoli al tatto le plastiche, mai dure o croccanti se non nella parte bassa del pannello porta.

SOTTO IL COFANO La nuova Ford Focus station wagon porta con sé tutte le motorizzazioni che abbiamo già visto nella versione a 5 porte. Quasi scontata la scelta per gli amanti della benzina, con il 1.0 EcoBoost a tre cilindri disponibile nelle potenze di 95 e 125 CV. Per chi volesse puntare sull'alimentazione a gasolio, la nuova Focus station wagon offre motori Diesel da 1.5 litri quattro cilindri EcoBlue da 120 CV e il 2.0 litri EcoBlue da 150 CV.

PREZZI La Ford Focus station wagon 2018 parte da un listino di 21.000 euro per l'allestimento Plus con motore 1.0 EcoBoost da 100 CV, fino a toccare i 35.250 euro di partenza per l'allestimento Vignale con motore EcoBlue da 2.0 litri, 150 CV e cambio automatico.